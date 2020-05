Le Batman continuera de tirer alors que les restrictions de COVID-19 au Royaume-Uni seront levées

Le tournage peut continuer Matt Reeves » Le Batman avec Robert Pattinson dès juillet selon les nouvelles directives publiées par le gouvernement britannique. Cependant, les productions devront toujours suivre des directives suivant une stricte distanciation sociale, des contrôles de température, une formation à la sécurité et des tests pour empêcher la propagation du COVID-19.

La production de films et d’émissions de télévision s’est arrêtée plus tôt cette année alors que le nouveau coronavirus se répandait à travers le monde. Après que des productions dans plusieurs pays ont vu des acteurs et des équipes infectés, le tournage et d’autres activités se sont Le Batman, mais le prochain de Warner Bros Bêtes fantastiques film, ainsi que l’action en direct de Disney La petite Sirène, tournage aux studios Pinewood, et la série de Netflix Le sorceleur.

Les nouvelles directives de sécurité ont été élaborées par la British Film Commission et le British Film Institute mais ont également été approuvées par le Department for Culture, Media and Sport (DCMS), Public Health England et le Health and Safety Executive. Cependant, la plupart des directives ne sont que cela, et ce sera aux studios et aux productions individuels de décider quand reprendre le tournage.

La réouverture des productions britanniques est un bon signe pour la résilience de la production cinématographique et télévisuelle mondiale, qui a eu du mal à faire face à COVID-19. Cela coïncide avec les décisions d’essayer d’ouvrir des théâtres dans de nombreux pays pour l’été, avec des tentatives de libération de Christopher Nolan Principe et Disney Mulan toujours prévue pour juillet dans la plupart des pays. Tous ces éléments seront des tests majeurs pour savoir comment les studios s’adapteront à COVID-19.

« Il s’agit d’un feu vert qui indique que le Royaume-Uni est à nouveau ouvert aux affaires pour la production de films et de télévision haut de gamme », a déclaré une source anonyme du secteur au journal The Guardian. « De nombreuses productions doivent être à nouveau opérationnelles dans les deux prochains mois, sinon elles ne seront pas réalisées cette année car elles dépendent des conditions météorologiques estivales. »

Il n’y a toujours pas de telles directives ou calendriers pour les productions cinématographiques aux États-Unis, qui continue de voir un grand bond du nombre de cas en raison d’une tentative ratée de réouverture par l’administration Trump. Los Angeles, le centre de la plupart des grands studios, a récemment prolongé son intention de continuer à commander à domicile jusqu’à la fin de l’été.

Quoi qu’il en soit, c’est une bonne nouvelle pour les Le Batman, qui promet une nouvelle direction au croisé capé emblématique. Pattinson a récemment déclaré que la fermeture, survenue après environ un quart du film, avait peut-être été une bonne chose, en disant: « Je suis allé directement de Chris [Nolan’s] film [Tenet] dans cela. Et, oui, je me sentais un peu fou de toute façon. Donc, avoir du temps libre n’est pas la pire chose au monde. Mais j’espère que ce sera plus tôt que tard que tout sera, espérons-le, dans un meilleur endroit. « Son costar Paul Dano a également récemment donné un coup de pouce géant au script, ce qui ne peut être qu’un bon signe.

Nous souhaitons à tous ceux qui sont impliqués dans la production du film de bien et qu’ils puissent réaliser leur vision artistique tout en préservant la sécurité des acteurs et des équipes.

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!