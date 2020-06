Le Batman 2021 – Il sera plus sombre que jamais!

Batman a toujours été un personnage de bande dessinée préféré des fans. Sa popularité est sans pareille. Il existe plusieurs films de Batman et nous les aimons absolument. La nouvelle d’un nouveau film Batman est dans l’air depuis un certain temps.

Matt Reeves est le réalisateur du film. Robert Pattinson jouera le personnage de Bruce Wayne alias Batman. Le directeur a dévoilé le premier look de la Batmobile en mars via Twitter.

🦇🏎 #TheBatman pic.twitter.com/qJFNprk1ut – Matt Reeves (@mattreevesLA) 4 mars 2020

Terrain de The Batman 2021 (Il sera plus sombre que les films précédents) –

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, le réalisateur Reeves a récemment déclaré: «C’est vraiment un conte Batman noir inspiré par le point de vue. C’est raconté très clairement sur ses épaules, et j’espère que ça va être une histoire qui sera passionnante mais aussi émotionnelle. C’est plus Batman dans son mode détective que nous n’en avons vu dans les films. Les bandes dessinées en ont une histoire. Il est censé être le plus grand détective du monde, et cela ne fait pas nécessairement partie de ce que les films ont été. J’adorerais que ce soit celui où, lorsque nous entreprenons ce voyage pour traquer les criminels et essayer de résoudre un crime, cela va permettre à son personnage d’avoir un arc pour qu’il puisse passer par une transformation. «

Quoi qu’il en soit, j’ai hâte de voir les images noires que @GreigfraserD et @mattreevesLA nous réservent sur #TheBatman. pic.twitter.com/rz2uBBhYyL – Le Batman (2021) dir. Matt Reeves 🦇 (@TheBatRobert) 10 mai 2020

Andy Serkis (incarnant le personnage d’Alfred Pennyworth) a révélé que le film sera « Plus sombre que le précédent. » Il semble que ce film sera le film Batman le plus sombre de tous les temps. Serkis a déclaré à LADbible, «Il s’agit surtout du lien émotionnel entre Alfred et Bruce. C’est vraiment au centre de tout ça. Et c’est un script vraiment exquis que Matt a écrit. »

Auparavant, le film devait sortir le 25 juin 2021. Mais en raison de l’épidémie mondiale de coronavirus, la production du film est au point mort.

La nouvelle date de sortie du film est le 1er octobre 2021.