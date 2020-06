Le bas de l’Iéna change avant la fin de la saison

Compte tenu de la relégation pratiquement établie de la 3e division, Carl Zeiss Jena préfère le changement de temps. Le feu arrière a annoncé mardi que six joueurs U21 entreront dans la première équipe avec effet immédiat et en même temps cinq professionnels n’appartiennent plus à l’équipe de troisième division.

Il s’agit notamment de Meris Skenderovic, prêtée par Hoffenheim, ainsi que de Kilian Pagliuca, Marian Sarr, Dominic Volkmer et Julian Günther-Schmidt.

« Nous devons regarder vers l’avenir et donc au-delà de la fin de la saison », a déclaré le directeur sportif Tobias Werner, expliquant l’étape inhabituelle huit jours avant la fin de la saison: « Il s’agit d’une décision purement sportive et tournée vers l’avenir. »

Avec seulement 18 points lors des 30 premiers matchs, Jena est en bas du 3e tableau de ligue et ne peut théoriquement tenir la classe.