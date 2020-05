Le baron Corbin renverse les grains de café alors que Renee Young prépare une soupe de maïs

En tant qu’homme de goût perspicace dans la lutte et dans la vie, il ne devrait être surprenant à personne que ces humbles reporters ne boivent que le meilleur café brassé en utilisant la méthode de coulée et des grains de café fraîchement moulus et fraîchement torréfiés. Vous ne pouvez donc pas imaginer à quel point le Chadster était ravi d’apprendre que mon lutteur préféré absolu, Baron Corbin, est également un connaisseur du café. Cette révélation est venue lorsque le Superman suisse, superstar de la WWE Cesaro, s’est adressé à Twitter pour demander des recommandations de grains de café à ses abonnés. « Quelqu’un a des recommandations pour de bons grains de café? » Cesaro tweeté. « Les torréfacteurs des petites entreprises s’il vous plaît. »

King Corbin a répondu à la demande avec une recommandation de l’endroit où il achète personnellement tous ses propres grains de café: Messenger Coffee à Kansas City. J’ai jeté un coup d’œil à leur site Web et, sans surprise vu la source, il semble totalement légitime. Le site a un haricot du Pérou en vedette appelé Valle Inca sur sa première page, offrant ce qui prétend être « Un café équilibré, moyennement lourd qui est floral et doux avec des notes délicates de thé oolong. » Les haricots sont disponibles en portion de 12 onces pour une vingtaine de dollars. Le Chadster devra peut-être essayer ces derniers.

Si le café n’est pas votre truc ou si, pour une raison que je ne comprendrai pas, vous n’êtes pas un fan du Baron Corbin, vous pouvez toujours vous adonner à des plaisirs culinaires à la manière de vos lutteurs professionnels préférés. La personnalité de la WWE, Renee Young, a ébloui Twitter toute la journée avec son aventure en tentant de reproduire une soupe de maïs particulière qu’elle a goûtée pour la dernière fois à Tokyo, au Japon. « L’aventure d’aujourd’hui: essayer de faire de la soupe de maïs comme je l’ai fait à Tokyo », Young tweeté, affichage plusieurs mises à jour tout au long de la journée alors qu’elle tentait d’atteindre le consistance souhaitée. La poursuite soupirante de Young a attiré l’attention des stars de la lutte dans toute l’entreprise, avec Xia Brookside tweeter« C’est ce qui me manque le plus », auquel Young a répondu, « C’est la meilleure soupe de tous les temps. J’espère que ma version peut s’accumuler d’une manière ou d’une autre. » La star de la WWE Natalya tweeté, « Dites-moi comment ça se passe! » auquel Young a répondu, « Très ringard jusqu’à présent. » Ring of Honor Star Cheeseburger a également participé à l’action, tweeter, « Cela me bouleverse la soupe de maïs n’est pas une chose super populaire en Amérique. [crying face emoji] » » Cela m’a époustouflé la première fois que je l’ai essayé, « Young a répondu. « Incroyable. »

Une fois que la soupe arrivait, une autre star de la WWE CM Punk sonna, récit Young, « Vous mettez la souplantation en faillite. » Natalya, clairement encore captivée, tout comme le reste de l’industrie de la lutte, par la soupe, tweeté, « Ça a l’air si bon! » Jeune a répondu, « J’aimerais pouvoir t’en apporter !! » Même l’annonceur d’AEW, Jim Ross, a pris une pause pour aimer avec excitation les tweets des modèles Only Fans à moitié nus pour demander de la soupe de maïs. « Puis-je recevoir une invitation? 🤠 », Ross tweeté, incitant Young à répondre, « Toujours !! Mais je vous laisse en charge du grill. » Au moment de la presse, le baron Corbin n’avait pas encore pesé sur la soupe de maïs.

Le post Baron Corbin renverse les grains de café alors que Renee Young Makes Corn Soup est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.







