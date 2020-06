Le Barely Blue Pixel 4a ne se produit plus, le téléphone est à nouveau retardé: rapport

Le prochain téléphone à petit budget de Google, le Pixel 4a, a été retardé encore une fois, par un pronostiqueur.

Jon Prosser dit que la société avait initialement prévu d’annoncer le téléphone en mai, mais l’a reporté à juin, avant de le reporter jusqu’en juillet. Le plan allégué à l’époque était d’annoncer le téléphone le 13 juillet. La libération allait apparemment être décalée, le modèle « Just Black » étant prévu pour le 6 août et la version « Barely Blue » prévue pour le 1er octobre.

Google a apparemment changé d’avis à nouveau. Prosser laisse entendre que le pixel 4a «à peine bleu» a déjà été tué. Quant au modèle « Just Black », il n’arrive plus le 1er octobre.

Au lieu de cela, il sera probablement publié le 22 octobre. Google prévoit néanmoins de le dévoiler le 13 juillet.

Les conditions du marché semblent être à l’origine du retard du Pixel 4a

Le Pixel 4a est censé être prêt à être expédié. Prosser avait précédemment déclaré que le téléphone était prêt, mais Google suspend une annonce en raison des conditions du marché. Bien qu’il n’entre pas dans les détails, il se pourrait que Google pense que le moment n’est pas venu pour une nouvelle annonce en raison du revers économique causé par le coronavirus. Cependant, certains rapports suggèrent que l’impact économique de la pandémie ne sera pas aussi mauvais qu’on le pensait auparavant.

La plupart des meilleurs joueurs ne laissent pas craindre les nouveaux lancements. Apple a lancé une vague de produits pendant les crises, notamment le iPhone SE, qui serait se débrouille plutôt bien. Et étant donné que le Le Pixel 4a devrait être plus abordable que le dernier iPhone d’Apple, il est en fait plus logique de le lancer dès que possible.

Le Pixel 4a arborerait un écran sténopé de 5,81 pouces et il aurait le Snapdragon 730 à l’intérieur qui sera associé à 6 Go de RAM et à 64 Go ou 128 Go de stockage. Le téléphone devrait contenir une batterie de 3 080 mAh et disposer d’une caméra arrière de 12,2 mégapixels et d’un selfie shooter de 8 mégapixels. Il héritera probablement des capacités d’enregistrement vidéo de Pixel 4 et la prise casque sera conservée.

Bien que les spécifications sonnent bien pour un potentiel mid-ranger de 349 $, le Snapdragon 730 serait trop vieux pour un téléphone fin 2020. Selon les estimations, le Pixel 3a était derrière meilleures ventes que prévu de la série Pixel l’année dernière et si Google continue de retarder le Pixel 4a, il risque de perdre ces clients face à ses rivaux.