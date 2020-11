Le bain de bouche peut-il tuer Covid? Pourquoi les résultats de l’essai «  prometteur  » ne signifient pas que Dentyl est un remède improbable

Le rince-bouche peut tuer le coronavirus en seulement 30 secondes dans un laboratoire, a révélé une nouvelle étude, avant un essai clinique visant à déterminer si les rinçages en vente libre pourraient réduire les niveaux de Covid-19 dans la salive d’une personne. Des scientifiques de l’Université de Cardiff ont publié les résultats préliminaires, qui n’ont pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, selon lesquels les bains de bouche contenant au moins 0,07% de chlorure de cétypyridinium (CPC) montraient des «signes prometteurs» de capacité à lutter contre le virus, et soutiennent une autre étude publiée La semaine dernière, les bains de bouche à base de CPC sont efficaces pour réduire la charge virale de Covid.Le chlorure de cétylpyridinium est un composé utilisé dans certains types de bains de bouche, dentifrices, pastilles et sprays pour la gorge et le nez. Les scientifiques ont utilisé des marques de rince-bouche courantes telles que Dentyl, Listerine et Corsodyl dans l’étude en laboratoire. Mais bien que la recherche semble prometteuse, les experts ont versé de l’eau froide sur toute idée selon laquelle le rince-bouche pourrait être utilisé prochainement pour guérir le coronavirus. Martin Addy, professeur émirite de dentisterie à l’Université de Bristol, mène des études similaires sur les bienfaits du dentifrice sur Covid-19 et a déclaré qu’il n’y avait «aucun moyen que les produits de soins bucco-dentaires guérissent les personnes infectées par Covid-19», mais a déclaré qu’ils pourraient aider à réduire la propagation du virus, dit-il i. Ce n’est pas un remède – mais pourrait aider à freiner la propagation Il y a des avantages potentiels du rince-bouche, mais des essais cliniques sont d’abord nécessaires, disent les experts (Photo: Getty) Comme le rince-bouche n’atteindra pas les voies respiratoires ou les poumons, le rapport de cas montre que vous pouvez éradiquer Covid- 19 de la bouche d’une personne, mais selon les recherches, cela ne peut durer que deux heures, a déclaré le professeur Addy. Il a ajouté que ce qui est passionnant dans la recherche, c’est que le bain de bouche pourrait devenir une autre méthode, en plus du lavage des mains et de la distance sociale, pour aider à freiner la propagation du virus. Jean-Yves Maillard, professeur de microbiologie pharmaceutique, Université de Cardiff, a déclaré: «Le rince-bouche antimicrobien peut aider à réduire la charge virale dans l’oropharynx, mais cela ne devrait pas être considéré comme l’utilisation d’un bain de bouche au lieu de masques, mais plutôt comme une intervention combinée potentielle: utiliser de rince-bouche et de porter des masques. Le professeur Addy a déclaré que les bains de bouche pourraient également potentiellement éliminer les risques de surinfections. « Beaucoup de gens meurent de pneumonie, mais la moitié d’entre eux peuvent être attribués à des surinfections secondaires de la bouche. » Attention toujours requise jusqu’à la réalisation des essais cliniques essai ou examiné par d’autres scientifiques dans le cadre d’un examen par les pairs, n’est pas sans surprise. Des recherches antérieures ont également montré que la chlorhexidine, un autre antiseptique présent dans les produits oraux, s’est avérée efficace pour tuer le coronavirus lorsqu’elle est utilisée dans un produit à des concentrations de 0,05% et plus. Le Dr Richard Stanton, auteur principal de l’étude de Cardiff, a souligné que la recherche «ajoute à la littérature émergente que plusieurs bains de bouche couramment disponibles conçus pour lutter contre les maladies des gencives peuvent également inactiver le coronavirus SRAS-CoV-2 (et d’autres coronavirus apparentés) lorsqu’ils sont testés en laboratoire dans des conditions conçues pour imiter le cavité buccale / nasale dans un tube à essai ». Mais bien que cela puisse fonctionner en laboratoire, des essais cliniques sont maintenant nécessaires pour montrer si le rince-bouche a un quelconque avantage pour réduire la quantité de Covid-19 dans la salive d’une personne. «Il faut faire preuve de prudence lors de l’interprétation des résultats d’une pré-impression qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, car certains points peuvent changer», a déclaré le professeur Maillard i. Les résultats de l’essai clinique sont attendus l’année prochaine.

