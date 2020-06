Le 5G OnePlus Nord peut comporter un système à quatre caméras

Attendez-vous à un écran plat, à la prise en charge 5G, etc.

Mis à part le système de caméra polyvalent, le OnePlus Nord devrait offrir un écran OLED plat de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cela devrait être associé à une batterie de 4000 mAh et à la technologie Warp Charge.

La rumeur veut que le smartphone soit alimenté par le chipset Snapdragon 765. C’est la même chose à l’intérieur du Google Pixel 5 et signifie également que les clients peuvent s’attendre à une prise en charge réseau 5G en standard.

Compléter le package devrait être de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne en plus d’Android 10.