Le 5G Galaxy Note 20 / Ultra ne sera pas livré avec le chargeur le plus puissant de Samsung

Samsung envisage de retirer le chargeur des futurs smartphones phares à partir du Galaxy S21 au début de 2021. La série Galaxy Note 20, cependant, sera certainement livrée avec un bloc d’alimentation et Roland Quandt a maintenant révélé lequel.

Les deux produits phares Note 20 seront livrés avec un chargeur de 25 W

Suivant les traces des gammes de Galaxy S20 et Galaxy Note 10 de la génération précédente, Samsung aurait décidé d’expédier le prochain Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra avec un chargeur rapide de 25 W à l’intérieur de la boîte.Cette brique n’est pas la plus rapide Samsung propose – il a lancé un chargeur 45W avec le Galaxy Note 10+ en août dernier – mais il est toujours beaucoup plus puissant que les briques 5W et 18W livrées par Apple avec sa gamme d’iPhone 11.

Des informations divulguées suggèrent que le chargeur rapide de 25 W permettra une charge de 50% en seulement 30 minutes sur le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra. Ces appareils, pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, semblent être équipés de batteries de 4300 mAh et de 4500 mAh respectivement.

Samsung a préparé la charge sans fil et la prise en charge de la charge sans fil inversée sur les deux appareils. Ce dernier sera utile si vous possédez une paire de Galaxy Buds ou une Galaxy Watch, qui prennent en charge la norme de charge Qi.