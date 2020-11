Le 21 novembre marque un énorme anniversaire pour Nintendo

Il y a plusieurs dates dans la longue histoire de Nintendo qui gardent des souvenirs spéciaux pour les fans de la société, mais le 21 novembre est un melting-pot de grandeur datant de plus de trois décennies.

Des jeux légendaires dont les joueurs se souviennent affectueusement comme des classiques au lancement de plusieurs consoles, c’est l’un des plus grands anniversaires non seulement de Nintendo, mais aussi de l’histoire du jeu avec le nombre de circuits lancés.

À commencer par les consoles, Nintendo adore abandonner les consoles en novembre, mais la Super Nintendo Entertainment System (SNES) et la DS ont été abandonnées le 21 novembre. La SNES célèbre son 30e anniversaire cette année, tandis que la DS, qui est toujours le deuxième best-seller système de tous les temps à 154 millions d’unités vendues, vient d’avoir 16 ans.

Et ce n’est que du côté du matériel. Certains des plus grands jeux de tous les temps, tant appréciés par la critique que par les fans, sont tous sortis le 21 novembre.

La légende de Zelda: Ocarina of Time (1998) et Un lien au passé (1991), Pokémon Or et argent (1999), Super Smash Bros. pour Wii U (2014), Super Mario World (1990), et d’autres ont tous été publiés au fil des ans. Les détails de la version réelle varient considérablement d’une région à l’autre, la plupart étant les dates japonaises, à quelques exceptions près, comme avec Smash 4.

Développeur Nintendo de longue date et Super Smash Bros. le créateur de la série Masahiro Sakurai a même reconnu l’importance historique de la journée pour les fans de jeux vidéo avec une image spéciale créée à l’intérieur Smash Ultimate.

Le 21 novembre est le jour où de nombreux grands titres Nintendo sont sortis. Un exemple typique est « Ocarina of the Legend of Zelda ». En plus, Super Famicom, « Mario World », « F-ZERO », « Pokemon Gold and Silver », « Smash Bra DX », etc … « Punch Out », « Triforce of the Gods », « Mario 3D World », etc. pic.twitter.com/pxv0o4MVKs – Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) 21 novembre 2020

Voici quelques-uns des titres Nintendo qui ont chuté le 21 novembre au fil des ans.

F-Zéro (1990)

Biscuit de Yoshi (1992)

Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest (1995)

Diddy Kong Racing (1997)

Péché et châtiment (2000)

Mêlée Super Smash Bros. (2001)

Pokémon Rubis et Saphir (2002)

Mario & Luigi: Saga Superstar (2003)

Pokemon Colisée (2003)

Super Mario 64 DS (2004)

Donkey Kong Country revient (2010)

Super Mario 3D World (2013)

Pokémon Rubis Omega et Alpha Saphir (2014)

En prime, les figurines Amiibo ont également fait leurs débuts le 21 novembre 2014 en Amérique du Nord avec plusieurs autres titres populaires comme Sonic le hérisson 2.

