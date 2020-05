Le 13 mai Summer Game Fest Stream «L’un des moments les plus importants»

Le Fest Game d’été de quatre mois est l’énorme célébration de Geoff Keighley des jeux et le dernier bastion d’espoir dans un monde qui se sent assez sombre ces derniers temps. En plus de fournir une bannière sous laquelle les studios peuvent organiser des événements et des révélations par eux-mêmes, Keighley lui-même organise également directement certaines annonces à faire, bien que ce qu’elles soient reste à voir dans son intégralité. Cependant, le flux de demain devrait être important, comme Keighley l’a adopté sur Twitter en l’appelant « l’un des moments les plus importants de l’été ».

La diffusion du mercredi 13 mai a été annoncée pour la première fois hier, avec un libellé l’appelant soigneusement «un événement et une entrevue vitrine spéciale», en évitant d’utiliser des mots comme «révéler». La diffusion du mercredi ne doit pas être confondue avec la révélation du jeu d’aujourd’hui (mardi 12 mai) à venir très prochainement (peut-être même connue au moment où vous lisez ceci. Voici l’annonce initiale du flux / vitrine du Summer Game Fest de mercredi.

JUSTE ANNONCÉ: Un événement spécial de la SGF: syntonisez mercredi à 11 h HE / 8 h HP pour une spéciale @summergamefest vitrine et interview. pic.twitter.com/sCdOMSZzVH – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 11 mai 2020

Peu de temps après, Keighley a utilisé son Twitter personnel pour faire le battage médiatique à la fois de la révélation d’aujourd’hui et de l’événement de mercredi, qu’il a déclaré être un flux qu’il « avait hâte de partager avec vous ». Lorsqu’on lui a demandé si la diffusion de mercredi serait «amusante et cool», Keighley a répondu: «Mercredi est l’un des moments les plus importants de cet été.»

Le mercredi est l’un des moments les plus importants de cet été. – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 12 mai 2020

L’attribution d’un niveau d’importation aux événements peut être différente pour tout le monde, mais dans un été qui sera plein de révélations de jeu de nouvelle génération, de dévoilement de console et, généralement, de nous mettre sur la voie des 5-7 prochaines années de jeu, Keighley’s bar doit être assez élevé si celui-ci doit être «l’un des plus importants» de tous.

En raison de la formulation soigneuse et de la subjectivité des révélations de jeu en général (moments que j’appellerais «excitants» mais pas nécessairement «importants»), je suppose que la vitrine de mercredi n’est pas liée à un jeu spécifique, même s’il s’agit même de logiciels. Cela pourrait être basé sur une plate-forme, centré sur la culture, ou même sur l’avenir de l’écosystème (par exemple, Sony révélant sa réponse à Microsoft Game Pass et comment il prévoit d’évoluer PS Now et PS Plus). Bien sûr, c’est purement de la spéculation de ma part, mais nous n’avons qu’à attendre encore 24 heures pour découvrir ce que Keighley pense être l’un des «moments les plus importants» de cet été dans l’un des étés les plus importants du jeu.

La vitrine spéciale du Summer Game Fest aura lieu le mercredi 13 mai à 11 h HE / 8 h HP.