Lazio Rome en direct: la Ligue des champions aujourd’hui dans le téléscripteur en direct

Le BVB accueillera la Lazio Rome aujourd’hui lors de la 5e journée de la Ligue des champions dans la bataille pour le haut du tableau. Ici, vous pouvez suivre le jeu dans le téléscripteur en direct.

BVB – Lazio Rome en direct: Ligue des champions aujourd’hui dans le téléscripteur en direct: avant le départ

Avant de commencer: Le coup d’envoi a lieu à 21 heures.

Avant de commencer: Le match se jouera aujourd’hui au Signal Iduna Park de Dortmund. En raison de la pandémie corona, le jeu se déroulera bien sûr devant des stands vides.

Avant de commencer: Bonjour et bienvenue sur le téléscripteur en direct du jeu BVB – Lazio Rome.

BVB – Lazio en direct à la télévision et en direct aujourd’hui

Les droits de transmission du meilleur jeu du groupe F sont inclus exclusivement Ciel.

Le diffuseur de télévision payante commencera son reportage préliminaire à 18 h 50. Sky Sport 1 HD, Le présentateur Michael Leopold et les experts Dietmar Hamann et Erik Meijer guident tout au long du programme. Sur Sky Sport 1 HD BVB – Lazio fait également partie de la grande conférence de mercredi Sky Sport 2 HD vous pouvez suivre le match en un seul match. Kai Dittmann travaille comme commentateur.

En plus des offres de diffusion TV Ciel aussi des livestreams pour le jeu unique et la conférence. Voici les options Sky Go (Clients existants) et Billet Sky (Non-clients).

BVB – Lazio: Composition probable

BVB: Bürki – Passlack, Akanji, Hummels, Guerreiro – Delaney, Bellingham – Sancho, Reyna, Hazard – Haaland

Bürki – Passlack, Akanji, Hummels, Guerreiro – Delaney, Bellingham – Sancho, Reyna, Hazard – Haaland Lazio: Strakosha – Patric, Acerbi, Radu – Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Fares – Luis Alberto – Immobile, Correa

Ligue des champions: les matchs d’aujourd’hui

Temps Accueil Un moyen 18 h 55 FK Krasnodar Stade Rennes 18 h 55 Istanbul Basaksehir RB Leipzig 21 horloge FC Séville FC Chelsea 21 horloge Borussia Dortmund Lazio Rom 21 horloge Club Bruges Zenit Saint-Pétersbourg 21 horloge Juventus Turin Dynamo Kiev 21 horloge Ferencvaros FC Barcelona 21 horloge Manchester United Paris Saint-Germain

