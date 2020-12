Lazio Rom 1: 1: Le Borussia Dortmund a atteint les seize derniers, mais a raté la victoire de groupe précoce sans Haaland

Le Borussia Dortmund a atteint les 16 derniers de la Ligue des champions, mais a raté la victoire de groupe au début. Lors de la 5e journée de la phase de groupes, BVB a fait match nul 1: 1 (1: 0) contre la Lazio (les faits saillants dans la vidéo). Avec Erling Haaland et Mats Hummels, le noir et le jaune ont dû faire face à deux blessures.

En raison du nul, Dortmund a deux points d’avance sur les Italiens et trois points d’avance sur Bruges, qui a remporté le match parallèle contre le Zenit 3-0 avant la dernière journée. Cependant, l’équipe de l’entraîneur Lucien Favre ne peut plus être évincée des deux premières places, car la comparaison directe avec les Belges parle pour BVB.

Après le premier but de Raphael Guerreiro peu avant la pause, Ciro Immobile a égalisé en seconde période avec une pénalité de faute, ce qui pourrait être discuté. Michael Zorc était en colère après Ciel à propos de la décision: « Vous ne pouvez avoir qu’une seule opinion. Puis infusercVous n’avez plus le VAR si une telle mauvaise décision sort. « » Nous obtenons une pénalité inutile qui n’en est pas une. C’est incroyable. C’est du théâtre, il est dans la piscine. Il exagère », a déclaré l’entraîneur Lucien Favre.« Mais nous sommes qualifiés, point final. Fini. C’est le plus important. «

« Nous aurions aimé gagner étaient attendus au second semestre tc’est à diref et avait peu de pression à l’avant. Nous ne nous sommes plus mis à presser, avait moins d’accès et laissez-nous automatiquement prendre du retard. le ne doit pas nous arriver à la maison », a déclaré le capitaine du BVB Marco Reus après le match.

Amer pour Dortmund: Erling Haaland s’était déchiré une fibre musculaire à l’entraînement avant le match, il sera probablement absent jusqu’en janvier. Contre la Lazio, le défenseur Mats Hummels a également été blessé. Le dernier match de groupe sera disputé par BVB mardi prochain au bas du groupe, le Zenit St. Petersburg.

BVB – Lazio Rome: L’analyse

Au sommet, Marco Reus a remplacé Haaland, qui avait été annulé à bref délai. Emre Can a également abandonné avec des problèmes musculaires – Jude Bellingham et Thomas Delaney étaient sur le double six.

Dortmund a pris le contrôle du match dès le début, la Lazio est passée à la contre-attaque et n’a poussé en avant qu’en fonction de la situation. Le Borussia, quant à lui, a dirigé habilement les efforts d’attaque des invités au milieu et a ainsi généré un excès de possession de balle. Cependant, l’équipe locale n’a pas pu convertir cela en opportunités.

Au fur et à mesure que le jeu progressait, la Lazio se libéra de plus en plus et joua délibérément vers l’avant dans les situations de changement. En revanche, le Borussia est resté sans inspiration dans le dernier tiers. Les profondeurs manquaient, c’est pourquoi Lazio n’arrêtait pas de bloquer les pièces en les déplaçant simplement.

Les meilleures chances de BVB résultaient donc de l’attaque pressante. Le 1-0 est donc tombé sur Guerreiro, qui s’est incliné après une belle combinaison directe. Auparavant, Reus avait pardonné de justesse un tir de Hazard qui avait été bloqué par Pepe Reina.

Au deuxième tour, la Lazio a agi beaucoup plus haut, des espaces plus grands ont été le résultat pour BVB. En raison d’impuretés dans le jeu de passes, BVB a pardonné de l’utiliser et a remis Rome en jeu. Immobile a converti en toute sécurité la pénalité causée par le remplaçant Nico Schulz.

Dans la phase finale, les deux entraîneurs ont de nouveau été offensifs, surtout la Lazio a appuyé sur le but gagnant. Bürki a contrecarré cela avec un solide arrêt après une diminution directe Immobile et un coup franc de Pereira. Point final amer pour BVB: Hummels a dû être remplacé peu de temps avant la fin du match blessé.

BVB – Lazio Rome: Les alignements

Borussia Dortmund: Bürki – Morey, Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro (62e Schulz) – Bellingham (90e titre), Delaney – Hazard (76e Brandt), Reus (76e Sancho), Reyna

Lazio Roma: Reina – Marusic, Acerbi, Hoedt, Patric, Fares (70. Lazzari) – Lucas (70. Akpa Akpro) – Milikovic-Savic (79. Caicedo), Luis Alberto (79. Escalante) – Correa (70. Pereira), Immobile

BVB – Lazio Rome: Les données du jeu

Déchiré: Guerrier 1: 0 (44.), 1: 1 Immobile (67./Foulelfmètre)

Pour Raphael Guerreiro, c’était déjà le sixième but de la participation au douzième match de compétition de la saison.

La Lazio est toujours invaincue en Ligue des champions grâce au tirage au sort cette saison.

Depuis son retour après s’être remis de l’infection corona, Immobile a marqué quatre buts en trois matchs.

La star du jeu: Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

La forme des Portugais continue. A agi de manière très flexible et est toujours apparu en première ligne. Fort comme un ours avant le 1-0. Jusqu’à ce qu’il soit remplacé, il avait également le plus de balles après les défenseurs centraux Hummels et Akanji.

Le flop du jeu: Joaquin Correa (Lazio Rom)

L’attaquant du Biancocelesti n’était pas du tout un facteur. N’avait que 29 actions de balle (même La gardienne Reina en avait plus). Aussi n’a remporté que 50% de ses plaqués.

L’arbitre: Antonio Mateu Lahoz (Espagne)

L’Espagnol a tiré sune ligne généreuse à travers et correctement continué à fonctionner comme Bellingham est tombé en première mi-temps juste avant la surface de réparation. Correct également pour Moreys Action de clarification en première mi-temps pour ne pas décider du match retour au gardien de but. La sanction était également une décision correcte, quoique très difficile.

