Laxmmi Bomb d’Akshay Kumar va sortir sur Hotstar Disney + avant sur le théâtre

Chaque fois que des informations sur Akshay Kumar et Kiara Advani-vedette « Laxmmi Bomb » en direction de Hostar Disney + OTT font surface selon Koimoi, les fans en colère ont d’abord demandé sa sortie dans les salles.

Au milieu de la peur des coronavirus, vous trouverez des rapports faisant le tour d’Akshay Kumar et de Kiara Advani-star Laxmmi Bomb qui vont directement à OTT. Le film était destiné à sortir sur les écrans de l’Aïd 2020, mais a été reporté à mesure que le verrouillage est mis en place et il y a quand les théâtres rouvriront pour le public et les entreprises de retour dans les salles de cinéma.

Un rapport avait déclaré au sujet de la libération de Laxmmi Bomb sur un streaming 23, qu’Akshay est. Une source a informé un tabloïd que Disney + Hotstar prévoyait de se joindre à la célébrité pour se procurer les droits de lancement de Laxmmi Bomb, qui devait sortir sur les grands écrans le 22 mai.

Les fans d’Akshay Kumar ont commencé #WantLaxmmiBombinTheatres sur Twitter, suite aux informations refait surface. Découvrez quelques-unes des réponses au hashtag

Dans Laxmmi Bomb, Akshay incarne un homme possédé par le fantôme d’un transgenre. Il s’agit de la série de films tamouls Kanchana’s Hindi film, réalisé par et mettant en vedette Raghava Lawrence. Le remake hindi est dirigé par Raghava.

Il s’agit du remake officiel du film tamoul Kanchana the Kanchana is a horror-comedy, avec R Sarathkumar Lawrence et Raai Laxmi dans les personnages principaux. Le film tournait autour de deux fantômes vengeurs qui hantent un homme innocent pour trouver justice.

Akshay Kumar a partagé avec la première apparition de lui Laxmi du prochain film Laxmmi Bomb pour célébrer l’esprit du festival Navratri. Le chorégraphe devenu réalisateur Raghava Lawrence Will est un film d’humour terroriste tamoul Kanchana, et dirige le film. Kiara Advani jouera avec l’inverse de la version hindi.

Casting du film Laxmmi Bomb:

Akshay Kumar

Kiara Advani

Tusshar Kapoor

Ashwini Kalsekar

Tarun Arora

Sharad Kelkar

Ragini Kulkarni

Laxmmi Bomb Trailer & Budget-

Lorsque Lawrence a vérifié que son film tamoul Kanchana serait refait de l’industrie du film hindi, le film a déclaré le 10 janvier 2019. Le tournage a commencé par une chanson pour le film ‘Bismillah’ avril 2019, en 22.

En décembre 2019, le casting pour reprendre le rôle du comédien Kovai Sarala dans le film en tant que mère de Raghav a été rejoint par l’actrice Ashwini Kalsekar. Musique écrite par Manj Musik, Raftaar, Badshah. Laxmmi Bomb Movie Le financement prévu est de Rs plus. Et les créateurs du film devraient sortir prochainement, mais les conseils officiels n’ont pas encore été publiés.

Laxmi Bomb Date de sortie

Vers le 22 mai 2020, le film sortira en salle (Eid Event).

