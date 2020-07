L’avocat de Sandmann accuse des journalistes de «  violation de la confidentialité  »

Lorsque le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a fermé les théâtres de Broadway le 12 mars en réponse à la pandémie de coronavirus, la scène théâtrale de New York se réchauffait avant les Tony Awards – avec 31 spectacles et huit autres devraient commencer à la mi-avril. . Désormais, les théâtres resteront sombres au moins jusqu’en septembre – et les Tony Awards ont été reportés indéfiniment. Mais l’incertitude quant au retour des théâtres (et des touristes à destination de Broadway) a obligé certains producteurs à fermer les spectacles tôt – ou à pousser de nouvelles productions à un moment donné dans le futur.