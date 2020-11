Laverne Cox: J’adore voir les transgenres briller

2020-11-12 02:00:06

Laverne Cox affirme que «voir briller de jeunes transgenres» est l’une des «plus grandes joies» de sa vie, après avoir elle-même réussi sa carrière.

La star de « Orange is the New Black » est apparue comme transgenre lorsqu’elle était adolescente, et après avoir trouvé son propre succès professionnel à Hollywood, Laverne a maintenant dit qu’elle était ravie de voir la prochaine génération de la communauté LGBTQ + obtenir des succès encore plus grands.

Elle a dit: «Puis-je vous dire que l’une des plus grandes joies de ma vie, après avoir fait tout ce que j’ai fait, c’est de voir briller des jeunes trans? Cela me fait frissonner la colonne vertébrale, cela me fait pleurer les yeux.

« [Seeing] les voix trans et non binaires étant élevées et ayant une présence médiatique, honnêtement, j’ai l’impression de pouvoir reculer un peu. Enfin, nous avons une plate-forme grand public pour amplifier la voix des militants, qui, depuis des années, disent que nous avons besoin d’un certain niveau de respect et de dignité pour les personnes trans.

Et Laverne dit aussi qu’avoir autant de «jeunes gens brillants qui peuvent se manifester» et s’exprimer l’aide à se souvenir qu’elle n’est pas seule.

Elle a ajouté: « La réalité est que j’ai toujours eu ma communauté derrière moi et avec moi, mais il n’y avait pas autant de visages qu’il y en a maintenant. Des visages publics. Et c’est magnifique. »

L’actrice de 48 ans a été victime de racisme et d’intimidation graves alors qu’elle grandissait à Mobile, en Alabama, et a également été victime d’abus lorsqu’elle a commencé sa transition alors qu’elle vivait à New York.

Et Laverne dit que l’expérience l’a rendue très sensible à la façon dont les autres pourraient souffrir.

S’adressant au magazine People dans le cadre de la série SeeHer Story, le magazine «Pouvez-vous garder un secret? l’actrice a expliqué: «Je réalise maintenant comment j’ai utilisé les hormones du stress pour survivre – que j’ai toujours été en perpétuel combat, fuite ou gel.

«Dans cet environnement politique, je pense que nous déshumanisons les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord. Ce dont nous avons besoin, c’est de nous réhumaniser les uns les autres … nous devons commencer à avoir de l’empathie et de l’amour. «

