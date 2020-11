L’avenir du téléphone – des concepts fous qui vous épateront

Cet article peut contenir des opinions personnelles et des opinions de l’auteur.

Les smartphones sont ennuyeux! Là, je l’ai dit. Au cours des cinq dernières années, non – zéro qui, au cours des dix dernières années, les smartphones ont très peu évolué, à la fois en termes de conception et de fonctionnalités. Oui, tout s’est amélioré, c’est vrai, mais la fonction principale du téléphone reste à peu près la même. Un de mes collègues a déclaré l’autre jour que le design du smartphone est si parfait qu’il n’a pas besoin de changer. C’est peut-être le cas, peut-être que ce n’est pas le cas. J’en doute vraiment, étant donné le rythme de progrès technologique auquel nous sommes actuellement. Mais ne déplorons pas le design obsolète et les fonctionnalités ennuyeuses du téléphone moderne. Il existe des concepts de téléphones fous dont certains sont déjà brevetés et d’autres résident même dans des laboratoires, attendant patiemment de conquérir le monde. Voyons-les plutôt et voyons à quoi ressemble l’avenir du téléphone. Bien sûr, c’est une spéculation massive et il n’y a aucune garantie que l’un de ces designs cool verra le jour, mais le fan de science-fiction en moi veut spéculer et rêver. Laissant derrière nous l’introduction trop dramatique, plongeons-nous.

Et les téléphones pliables?

Ouais, je pense que nous devons d’abord aborder celui-ci. Les écrans flexibles étaient censés alimenter la prochaine révolution du téléphone et nous donner des téléphones fous avec des formes et des fonctionnalités folles. Ce que les écrans flexibles ont réellement fait, c’est de produire des téléphones à charnière trop chers et sous-performants avec le même design rectangulaire ennuyeux. Ne vous méprenez pas, je pense toujours que les écrans flexibles joueront un rôle majeur dans les téléphones du futur, mais pas dans leur itération actuelle.

Le bracelet

Le ZTE Nubia Alpha

Commençons petit. Cette conception est actuellement en production, bien qu’il y ait beaucoup à désirer de son exécution. Le ZTE Nubia alpha a fait ses débuts en 2019 avec un écran flexible de 4 pouces qui permettait aux utilisateurs de transformer de manière transparente le gadget d’un bracelet en un téléphone allongé très étrange (en quelque sorte). C’est un concept cool et bravo à ZTE pour avoir eu les balles pour le mettre en production mais ce n’était pas très bon, pour être honnête.

Il existe d’autres concepts similaires partout sur le Web et bien sûr dans les offices de brevets. Si c’est bien fait, je pense vraiment que cela pourrait offrir une alternative au smartphone classique. Hybride entre une smartwatch et un smartphone, ce design a un certain potentiel. Imaginez porter votre téléphone au poignet plutôt que dans votre poche – toutes les notifications seront juste devant vous, toutes les fonctionnalités seront là (contrairement aux smartwatches classiques), et lorsque quelqu’un appelle, vous pourrez simplement déballer la chose et utilisez-le à côté de votre oreille comme un smartphone normal.

Probabilité de voir cette conception en réalité: modérée à élevée

Le téléphone Projection

En parlant de bracelets, voici un concept intéressant de 2014 appelé le téléphone Cicret. Il abandonne complètement l’écran et s’appuie à la place sur un projecteur et une technologie de détection laser intelligente pour mettre un smartphone sur votre main, littéralement. La chose surprenante est que cette idée a une certaine adoption dans les claviers à projection laser – vous pouvez en acheter un et cela fonctionne, plus ou moins.

Bien sûr, pour projeter un écran sur votre main ou votre paume, vous avez besoin d’une technologie de projection puissante qui doit également être très légère. La technologie de suivi tactile doit être de premier ordre pour en faire un appareil utilisable et non une énorme machine de frustration. Et à en juger par le sort du concept de téléphone Cicret susmentionné, nous n’en sommes pas encore là. Il y a des tonnes de barrages techniques avant une telle conception, mais son facteur de fraîcheur passe par le toit. Malheureusement, nous ne le verrons probablement pas de sitôt. Probabilité de voir cette conception en réalité: Faible Le téléphone transparent

Crédit image – Polytron Technologies Des fans de la série The Expanse lisent ceci? Je suis sûr que vous avez reconnu le terminal téléphonique de Miller sur l’image ci-dessus. Vous pensez peut-être qu’un tel design est trop tiré par les cheveux mais en réalité, il y a un brevet déposé par LG en 2015 et qui concerne «un smartphone pliable transparent». Ce n’est pas si surprenant, étant donné que LG travaille sur des OLED transparentes depuis un certain temps.

Voir aussi Epic Games pourrait introduire un nouveau service d'abonnement basé sur des récompenses à Fortnite, selon une enquête Je ne vois aucune raison pratique de rendre un téléphone transparent. C’est vraiment cool et pratiquement invisible, mais la transparence nuira à la luminosité et à la lisibilité de l’écran, et tous les autres composants doivent également être rendus transparents, et je ne suis pas sûr que ce soit possible pour le moment. Là encore, si nous parlons d’un téléphone avec juste un écran transparent, c’est un scénario beaucoup plus plausible. Probabilité de voir cette conception en réalité: modérée Le parchemin

Voici une autre interprétation des téléphones utilisant des écrans flexibles et c’est beaucoup plus faisable. Et si, au lieu de votre dalle rectangulaire ennuyeuse, vous aviez une baguette cylindrique avec un écran déroulant? La praticité d’une telle conception est discutable, je suis d’accord mais cela nous ramène à l’époque médiévale où le crieur public se tenait droit et déroulait un rouleau important pour partager le dernier décret avec les masses. De plus, cette conception est non seulement plausible, mais elle en a fait un prototype fonctionnel en 2018. Le téléphone MagicScroll est une idée originale de chercheurs de l’Université Queen’s en Ontario. Ce prototype d’appareil est similaire à un rouleau de parchemin et dispose d’un écran OLED flexible de 7,5 pouces, 2160 x 1920, et d’un corps cylindrique imprimé en 3D. En réalité, LG a déjà breveté un design similaire et l’a déposé, donc la cote de probabilité pour celui-ci est élevée. Probabilité de voir cette conception en réalité: modérée à élevée Quand j’étais enfant, je pensais que d’ici l’an 2000, nous aurions tous une vision cyborg. Vous savez, comme le Terminator de la franchise de films classiques. Ne serait-il pas cool d’abandonner complètement le téléphone et de le remplacer par une lentille de contact intelligente? Cela ressemble à de la science-fiction, non? Eh bien, pas entièrement parce que les chercheurs L’Université de Gand en Belgique a présenté un prototype fonctionnel d’un écran à objectif intelligent en 2014! Pendant ce temps, Google a réussi à mettre un appareil photo dans une lentille de contact la même année, en essayant de trouver une voie d’évolution pour son projet Google Glass (maintenant à peu près gratté). Réellement, Les lentilles de contact bioniques sont en développement depuis les années 90, et divers laboratoires sont venus avec des prototypes et les ont même testés sur des lapins (les lapins vont bien, ne vous inquiétez pas). Donc, cette technologie n’est pas aussi farfelue que cela puisse paraître. Verrons-nous des objectifs intelligents capables de remplacer nos smartphones dans les 5 prochaines années environ? Probablement pas. Mais disons, dans dix ans, qui sait? Probabilité de voir cette conception en réalité: faible à modérée

