L’avenir des films de Star Trek semble plutôt incertain / Film

L’avenir du Star Trek la franchise de cinéma de Paramount Pictures semble dans les limbes. À un moment donné, il y a eu des discussions pour Star Trek 4 décollé qui nous aurait donné une histoire de voyage dans le temps où Chris Pine en tant que capitaine Kirk a fait équipe avec Chris Hemsworth son défunt père George Kirk. Malheureusement, des négociations salariales difficiles ont stoppé le film dans son élan, et selon Simon Pegg, il ne semble pas urgent de reprendre où Star Trek Beyond arrêté en 2016.

Collider a rattrapé Simon Pegg alors que l’acteur fait le tour de la publicité pour son nouveau film Héritage, et il a mentionné un gros problème qui a emporté une partie de l’enthousiasme de faire un autre Star Trek film avec le casting que le réalisateur J.J. Abrams s’est réuni en 2009. Pegg a déclaré:

« Une chose que j’ai mentionnée quand j’en ai parlé récemment, c’est que pour nous, perdre Anton Yelchin la façon dont nous l’avons fait a été un vrai coup dur. Et je pense que cela nous a un peu coupé le souffle en ce qui concerne notre enthousiasme à en faire un autre, juste parce qu’il nous manque maintenant un membre de notre famille. Il se ferait remarquer par son absence. »

En effet, l’absence d’Anton Yelchin comme Pavel Chekov se ferait sentir, mais il y a toujours eu des moyens de continuer les franchises sans certains personnages, que ce soit des acteurs quittant une série ou une franchise ou décédés de façon inattendue. Quoi qu’il en soit, il semble que personne sur le Star Trek le casting réclame pour décoller une suite. Pegg a ajouté:

«Nous sommes tous toujours en contact, nous nous envoyions des e-mails l’autre jour, vérifiant simplement« comment nous en sommes »et tout ça. Mais ce n’est pas comme si l’un d’entre nous avait frappé à la porte de Paramount en disant: « Hé, quand est-ce qu’on fait ça? » S’ils disent: « Nous aimerions faire un autre film », je suis sûr que nous allons tous saute sur l’opportunité. Ces gars me manquent et j’adore faire ces films. Mais je ne sais pas. Le projet de Noah Hawley a été mentionné, et peut-être que cela se produira. Je n’en sais rien. Alors oui, je suis aussi dans le noir que tout le monde, je suis dans le même bateau que vous. «

Si Pegg ne sait rien du projet de Noah Hawley Star Trek projet, dont il a déjà parlé, alors cela semblerait indiquer que c’est quelque chose de distinct du J.J. Abrams redémarre la franchise. Il est également possible que le projet soit en cours de développement au studio avant qu’ils ne contactent les membres du casting pour qu’ils soient impliqués. Mais compte tenu de l’implication de Pegg dans la franchise en tant que Montgomery Scott et écrivain sur Star Trek Beyond, on pourrait penser qu’il serait au courant. Mais nous y voilà.

Peut-être que le problème avec le moderne Star Trek la série de films est que Paramount voulait en faire une franchise blockbuster tentpole, et cela n’a jamais vraiment été Star TrekLe style de. En tant que fan de longue date, Pegg le reconnaît et pense que le studio devrait peut-être tirer un peu les rênes, de cette façon les attentes au box-office ne sont pas si élevées. Il a raisonné que Star Trek n’a pas autant d’attrait que les films de Marvel Studios ou d’autres superproductions:

« Je pense Star Trek est juste un peu plus de niche, donc ça ne va pas toucher ce genre de chiffres. Alors oui, la chose évidente à faire serait de ne pas opter pour ce spectacle massif, d’opter pour quelque chose d’un peu plus retenu dans la veine de la série originale. Oui, ce serait une chose brillante à faire, et je suis sûr que cela a probablement été discuté… Vous vous spécialisez un peu plus. «

Mais à la fin de la journée, Star Trek n’est pas mort. En fait, la propriété est en plein essor à CBS All Access avec Star Trek Discovery, Star Trek: Picardet la prochaine série dérivée Star Trek: Strange New Worlds qui a été récemment commandé. Et n’oubliez pas la série animée Star Trek: ponts inférieurs aussi. Alors peut-être que nous n’avons pas besoin du Star Trek la franchise doit être préparée à continuer sur grand écran en ce moment, et cela doit juste se produire naturellement, quand cela peut être.

