L’avenir de la saison des récompenses est toujours un mystère

La Television Academy a annoncé qu’elle irait de l’avant avec les Emmys des arts créatifs de cette année, transformant ce qui est habituellement une cérémonie de plusieurs nuits en un «événement virtuel innovant» – bien que les détails clarifiant à quoi ressemblera l’événement soient encore rares. Pendant ce temps, l’Académie du film devrait se réunir lundi matin pour discuter de la possibilité de reporter (officiellement) les Oscars 2021. Les deux révélations, qui sont arrivées respectivement lundi et dimanche, brossent le portrait d’une saison de récompenses qui reste en suspens alors que divers organismes de récompenses tentent de contourner la dure réalité de la pandémie.

La TV Academy a annoncé ses plans dans un communiqué de presse, confirmant que la cérémonie des Creative Arts Emmys sera virtuelle et se déroulera sur plusieurs nuits; il n’y aura pas d’événements traditionnels du Governors Ball. Le format de la cérémonie est «en cours d’élaboration». De plus, la TV Academy fera un don de 1 million de dollars au Actors Fund, qui vient en aide aux professionnels du divertissement touchés par COVID-19. Bien que les plans n’aient pas encore été annoncés, il semble possible que les Emmy Primetime, qui ont également lieu en septembre, soient forcés d’adopter une approche similaire, se transformant en un événement virtuel avec une orientation philanthropique.

«Cela a été une période incroyablement difficile pour notre industrie; et bien que nous prévoyions maintenant de retourner au travail, nous savons que beaucoup souffrent encore de l’arrêt de travail causé par le coronavirus », a déclaré le président-directeur général de Television Academy. Frank Scherma. «Alors que nous nous efforçons de faire la bonne chose pour notre communauté avec ces changements à nos événements annuels, la Television Academy est également ravie de soutenir ceux qui sont encore dans le besoin avec un don de 1 million de dollars au Fonds de secours COVID-19 de l’Actors Fund.»

Alors que la TV Academy élabore ses plans, la Film Academy étudie comment procéder avec les Oscars 2021. Selon le Hollywood Reporter, le conseil des gouverneurs se réunira lundi via Zoom pour déterminer s’il repoussera la cérémonie de l’année prochaine. Actuellement, le spectacle est prévu pour le 28 février, mais cette date a été fixée avant que la pandémie ne bouleverse l’industrie, forçant les théâtres du monde entier à fermer et à arrêter la production et les travaux de post-production sur des candidats potentiels.

Les Oscars 2021 pourraient être reportés de huit semaines, THR note, la fenêtre d’admissibilité à la cérémonie étant repoussée bien au-delà du 31 décembre 2020 pour tenir compte des films qui ont été touchés par la pandémie. Selon le point de vente, l’Académie ne discutera pas d’un nouveau format pour le spectacle (c’est-à-dire en faire une cérémonie virtuelle) lors de cette rencontre. Cependant, ils discuteront probablement de la façon de gérer les Prix du Gouverneur, qui sont généralement remis en novembre. Un changement potentiel? Les lauréats de cette année du prix commémoratif Irving G. Thalberg et de son prix humanitaire Jean Hersholt seront annoncés en septembre, mais présentés avec leurs statuettes lors de la dernière émission télévisée de 2021.

