L’avenir de Jack Steven: le milieu de terrain de Geelong pourrait recevoir un paiement et quitter le club plus tôt

L’avenir de jeu de Jack Steven est incertain, Geelong étant prêt à permettre au milieu de terrain des Cats de quitter le club un an plus tôt.

Steven, 30 ans, a été limité à seulement neuf matchs cette année en raison de blessures aux tissus mous et a été pris dans une enquête policière au début de l’année après avoir été poignardé.

L’ancien Saint ne faisait pas partie de la finale de Geelong et il semble maintenant que Stevens et le club pourraient parvenir à un accord pour se séparer un an plus tôt, selon AFL.com.

Il est entendu que les deux parties discutent d’un paiement financier pour permettre au milieu de terrain de quitter la dernière année de son contrat.

Jack Steven (Getty)

On s’attend à ce que le club annonce dans les prochains jours les prolongations de contrat de Tom Hawkins, Brandan Parfitt et Zach Tuohy.

Le club sera également occupé cette période de commerce alors qu’il cherche à faire venir Isaac Smith, Jeremy Cameron et Shaun Higgins.

« Ce serait décevant », a déclaré l’ancien coéquipier Brendon Goddard à l’AFL Radio commerciale.

«Ce fut une décision difficile de quitter St Kilda. Il a eu un impact sérieux là-bas.

« Je pensais que vers la fin de l’année, il avait l’air en meilleure santé et plus heureux que ce qu’il avait. »