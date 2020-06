L’avenir de Carlos Eduardo présente un problème complexe à résoudre par Al Hilal

Twitter peut parfois être un endroit merveilleux.

Des comptes de toute l’Arabie saoudite réunis la semaine dernière sous le hashtag ادواردو #. Des rumeurs sur une sortie imminente d’Al Hilal pour le capitaine Carlos Eduardo avaient déclenché ce flot de compliments et de temps forts vidéo à organiser.

Une telle salutation est pleinement méritée si un séjour de cinq ans à Riyad pour le meilleur buteur étranger de tous les temps du club se termine à l’expiration de son contrat cet été.

Mais le départ du milieu offensif brésilien devrait-il être condamné après 53 buts en 90 matchs de la Ligue professionnelle saoudienne et sept trophées majeurs? Surtout lorsque la présence du maestro italien Sebastian Giovinco l’a amené à renoncer à la poursuite finale de la gloire de la Ligue des champions de l’AFC 2019, et à être régulièrement shunté dans un rôle de gauche contre nature pour les tâches domestiques.

L’avenir d’un grand moderne incontesté est un problème complexe que l’administration doit déceler. Il n’y a pas de réponses simples.

–

iG Esporte’s la révélation a montré que de nombreuses options existent pour Eduardo. Une proposition de renouvellement séduisante de Hilal, après des mois de tergiversations, a rejoint les offres d’un quatuor de grands clubs brésiliens (Corinthians, Jorge Jesus ’Flamengo, Gremio et Athletico Paranaense).

Le contrat d’Eduardo devrait expirer à la fin de ce mois, mais une prolongation à court terme est probable en raison du report de mars de la saison 2019/20.

Arriyadiyah Le journal a également signalé des liens cohérents avec les opposants à la phase de groupes de l’ACL en 2020, le Shabab Al Ahli Dubai Club. Le joueur lui-même était sans engagement lorsqu’il a été interrogé par la même publication au début du mois.

« Il me reste deux mois dans mon contrat avec Al Hilal, et j’attendrai jusqu’au dernier jour, puis je prendrai une décision concernant mon avenir en ce qui concerne le club et mon contrat qui s’applique à lui », a expliqué le joueur de 30 ans. -vieux.

Les ouvertures d’Al Ahli Jeddah ont été discutées, tandis que les tenues de la Qatar Stars League et de la Turquie Super Lig persistent.

Un tel intérêt devrait soulever des questions sur le décompte de Hilal. Être convoité, c’est avoir une valeur intrinsèque, sûrement…

–

Les objectifs ont été la devise du Brésil depuis qu’un accord d’une valeur maximale de 10 millions d’euros (7 millions d’euros de frais + 3 millions d’euros variables) a été signé avec Porto en juillet 2015. Cela faisait suite à l’encours de crédit à Nice pour 2014/15 qui en comportait 10 au cours de 30 matches de Ligue 1, un passage dans lequel ses cinq buts à Guingamp font de lui l’un des 11 joueurs à avoir obtenu une note parfaite de 10/10 en L’Equipe’s pages estimées.

Le ton a été donné au début. Les instincts raffinés d’Eduardo l’ont mis sur la bonne voie pour sortir du milieu de terrain et être parfaitement positionné pour glisser dans la seule frappe du triomphe de la Super Coupe d’Arabie saoudite contre Al Nassr en août 2015 à Loftus Road à Londres.

Un surprenant 22 est venu de ses 24 premiers matchs en bleu foncé. Un certain impact.

Même la blessure dévastatrice au genou de novembre 2017 survenue dans les huit premières minutes des finales continentales vouées à l’échec contre le Japon Urawa Red Diamonds, ou l’afflux subséquent d’étrangers d’élite, ne pourrait sérieusement restreindre la capacité d’Eduardo.

L’engagement est également essentiel. Eduardo est le ciment qui a uni une équipe multiculturelle, donnant toujours l’exemple en étant pris en charge par 10 entraîneurs différents – permanents ou temporaires – et en amenant des collègues avec lui.

La cause Hilal lui est sacro-sainte.

Les Brésiliens ont joué un rôle de premier plan dans les 63 ans d’histoire de Hilal. Le nom d’Eduardo se trouve confortablement aux côtés du vénéré Mario Zagallo, Rivellino, Sergio Ricardo et Thiago Neves.

Seul l’ancien avant-centre de France Bafetimbi Gomis (26) a marqué plus de fois, toutes compétitions confondues, qu’Eduardo (14) en 2019/20. Giovinco n’a que la moitié du total de ce dernier (sept).

Le transport d’Eduardo comprend des grèves gagnantes dans les deux rencontres du SPL avec ses rivaux historiques Al Ittihad, plus un 88e-minute effort dans l’éventuel match nul 2-2 à Al Faisaly. Ces points durement gagnés ont contribué à donner à Hilal un avantage sain sur Nassr, deuxième champion du monde.

La longévité est encore illustrée par le fait qu’Eduardo est apparu bien sur la voie pour améliorer le SPL des 14 meilleurs buts de 2014/15, avant le report du 14 mars en raison du coronavirus. Il disposera de huit matches pour lancer de nouveaux efforts si la campagne reprend le 20 août comme prévu.

Un pourcentage de conversion de buts de 29,7 en SPL est le plus élevé pour les coéquipiers avec plus d’un but cette saison. Il a également joué la troisième plus longue minute.

–

Cette dernière statistique est cependant la conséquence d’un second semestre doux-amer de 2019.

Un retour d’un but en six matches de phase de groupes n’a pas été suffisant pour étendre sa présence aux huitièmes de finale dans le quota de quatre joueurs requis par l’ACL. Le camouflet a été répété pour l’édition 2020 réduite.

Les opportunités de SPL ont donc suivi lorsque les engagements continentaux ont nécessité un repos pour le quatuor choisi.

La largeur naturelle et le rythme pénétrant fournis par André Carrillo étaient préférés. L’ailier péruvien a enchaîné le seul but lors du match aller de novembre à Riyad.

Cette course victorieuse a également consolidé la position de Giovinco en tant que pivot créatif de l’équipe.

Eduardo n’a pas encore inscrit d’aide pour le SPL 2019/20. Giovinco en a six.

La signature agile de 3 millions de dollars du Toronto FC en janvier 2019 pour une plus grande capacité à influencer les procédures est démontrée par des nombres supérieurs par 90 minutes, selon Wyscout, pour; dribbles (5.2 / 3.2), passes clés (0.8 / 0.4), passes vers la surface de réparation (5.2 / 2.5) et balles traversantes (1.8 / 0.6).

La formation 4-2-3-1 de l’entraîneur Razvan Lucescu, qui a connu un succès retentissant, privilégie un technicien dans cette position centrale, plutôt qu’une centrale de box-to-box comme Eduardo.

Mais même poussé vers la gauche, l’éclat d’Eduardo transparaît.

Les 11 buts d’Eduardo SPL éclipsent la contribution de l’ailier gauche envoûtant Salem Al Dawsari (deux buts, deux passes décisives). Le supérieur de la superstar saoudienne appuyant le ballon et sa capacité à faire progresser l’équipe avec des dribbles électriques en possession, a cependant été favorisé par Lucescu.

Cela ne doit pas diminuer la capacité et l’influence d’Eduardo. Sur le plan stylistique, le tacticien roumain a la chance de posséder des pièces mieux adaptées à son puzzle tactique.

–

Eduardo peut être vu comme une victime de la familiarité. Son long séjour à Riyad – selon les normes d’une ligue dans laquelle les non-Saoudiens sont déplacés avec fréquence – peut nuire au fait qu’il est notamment plus jeune que son concurrent direct Giovinco (30/33).

Une propension à exceller dans de nombreuses positions renforce encore sa main.

Pourtant, Hilal XI est-il plus fort sans lui? Eduardo, en outre, peut se sentir lésé par son exclusion asiatique et désirer un rôle de premier plan ailleurs.

Ses chiffres restent suprêmes.

Quelle route offre le meilleur pari à moyen terme dans une période 2019/20 prolongée et incertaine 2020/21; pousser à travers un renouvellement pour Eduardo, ou libérer de l’espace dans le contingent national à sept joueurs et profiter des avenues variées que le prochain marché des transferts offrira?

Hilal a conquis l’Asie sans Eduardo. Mais il a été un artiste exemplaire sur le front intérieur.

Une décision conséquente se profile. Dans quelle direction Lucescu et le président Fahad Bin Nafil Al Otaibi vont-ils se déplacer?

Attendez-vous à une séparation respectueuse.

