L’avant-poste veut battre le «principe» dans les salles de cinéma en juillet – / Film

Sera des cinémas à travers le pays vraiment être ouvert en juillet? C’est toujours l’espoir, même si tout le monde a des doutes. À partir de maintenant, le grand film que tout le monde regarde est Principe, que Warner Bros. espère toujours ouvrir le 17 juillet. Mais ce n’est pas le seul film de juillet avec les yeux sur une sortie en salles en juillet. Il y a aussi le film Russell Crowe Dérangé, qui devrait ouvrir le 1er juillet. Et maintenant, il y a un autre film à ajouter à la liste: L’avant-poste, une adaptation du livre du même nom de Jake Tapper. Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, et Orlando Bloom star du film, qui suit les soldats américains en Afghanistan.

L’avant-poste

Fathom Events prévoit de revenir avec Screen Media’s L’avant-poste, un film Rod Lurie. Fathom projettera exclusivement L’avant-poste « Sur environ 500 écrans, suivi d’une série théâtrale limitée d’une semaine commençant 3 juillet 2020. Chaque projection sera accompagnée d’une introduction spéciale de certains membres de la distribution et de séquences exclusives en coulisses. »

Cela fait L’avant-poste le dernier film pour tenter de ramener le public dans les salles en juillet – en supposant que les salles ouvrent réellement d’ici là. Principe est le grand film que Hollywood utilise comme test décisif, et bien que le dernier Principe La bande-annonce ne mentionne pas de date de sortie et déclare simplement que le film est simplement « Coming To Theatres », Warner Bros. espère toujours une date de sortie le 17 juillet. Ensuite, il y a Dérangé, un thriller de Russell Crowe dont l’ouverture est prévue le 1er juillet. Disney a également Mulan l’ouverture est prévue le 24 juillet. Mais tout cela est théorique si les théâtres ne peuvent pas ouvrir – en particulier les cinémas de Los Angeles et de New York, qui sont deux grands marchés qui représentent un pourcentage élevé des recettes du box-office.

L’avant-poste, basé sur un livre non-fiction de Jake Tapper, «suit une petite unité de soldats américains, seuls à l’avant-poste de combat éloigné de Keating, situé au fond de la vallée de trois montagnes en Afghanistan, alors qu’ils se battent pour se défendre contre une force écrasante de Des combattants talibans lors d’une attaque coordonnée. La bataille de Kamdesh, comme on l’appelait, a été l’engagement américain le plus sanglant de la guerre d’Afghanistan en 2009 et Bravo Troop 3-61 CAV est devenue l’une des unités les plus décorées du conflit de 19 ans. Le casting comprend Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, Orlando Bloom, Jack Kesy, Taylor John Smith, Jacob Scipio et Milo Gibson.

«Alors que nous nous dirigeons vers le week-end de la fête de l’Indépendance, nous sommes honorés de nous associer à nouveau à Screen Media, ce qui est le premier de nombreux films en première sortie de notre calendrier», a déclaré Ray Nutt, PDG de Fathom Events. « Screen Media réalise la valeur et l’importance de l’expérience théâtrale autant que nous, c’est donc un partenariat que nous sommes impatients de poursuivre. »

«Nous sommes ravis de nous associer à Fathom Events pour présenter ce conte héroïque au public du monde entier», a déclaré David Fannon, président de Screen Media. « Le jour de l’Indépendance est le moment idéal pour que le pays revienne au cinéma et The Outpost ne pourrait pas être un meilleur film pour eux de venir vivre sur grand écran. »

David Fannon, président de Screen Media, a ajouté: «Nous sommes ravis de nous associer à Fathom Events pour diffuser ce récit héroïque partout dans le monde. Le jour de l’Indépendance est le moment idéal pour que le pays revienne au cinéma et The Outpost ne pourrait pas être un meilleur film pour eux de venir vivre sur grand écran. «

Les billets et une liste des salles de théâtre participantes seront disponibles ici.

Articles sympas du Web: