L’Autriche remporte la victoire de son groupe sans se ternir de gloire

L’équipe nationale autrichienne est devenue vainqueur de groupe dans la Ligue des Nations avec une performance embarrassante. La sélection de l’ÖFB a tremblé mercredi au stade Happel de Vienne contre la troupe d’urgence norvégienne à 1: 1 (0: 0). Ghayas Zahid a donné l’avantage aux invités à la 61e minute, Adrian Grbic a égalisé à la 94e minute.

Cela signifie que David Alaba and Co. affrontera les meilleures équipes européennes lors de la prochaine édition de la Ligue des Nations et peut espérer une porte dérobée pour les barrages de la Coupe du monde. Les Autrichiens ont raté leur sixième victoire consécutive et clôturé la saison internationale avec six victoires, un nul et une défaite.

Nations League: Le tableau