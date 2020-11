L’Autriche évite la gêne face à la Norvège: les votes pour le match

L’équipe nationale autrichienne est devenue vainqueur de groupe dans la Ligue des Nations avec une performance embarrassante. La sélection de l’ÖFB a tremblé mercredi au stade Happel de Vienne contre la troupe d’urgence norvégienne à 1: 1 (0: 0). Ghayas Zahid a donné l’avantage aux invités à la 61e minute, Adrian Grbic a égalisé à la 94e minute. Les voix pour le jeu.

Cela signifie que David Alaba and Co. affrontera les meilleures équipes européennes lors de la prochaine édition de la Ligue des Nations et peut espérer une porte dérobée pour les barrages de la Coupe du monde. Les Autrichiens ont raté leur sixième victoire consécutive et clôturé la saison internationale avec six victoires, un nul et une défaite.

Franco Foda (ÖFB-Teamchef): « Ce n’est pas tout bon. C’était un match difficile aujourd’hui, nous le savions avant le match. Les adversaires n’avaient rien à perdre, ils pouvaient faire l’histoire – c’était une situation extraordinaire. Nous n’étions pas aussi présents aujourd’hui, surtout en termes de comportement défensif. Comme nous en avons l’habitude, nous avons laissé beaucoup d’occasions de marquer, nous avons fait beaucoup d’erreurs, la configuration n’était pas bonne.

Bien sûr, je connais aussi les circonstances. Vous avez remarqué avec certains joueurs qu’il y avait un manque de dynamisme et de vivacité. Je crains que cela (le fardeau / note) ne soit pas moindre l’année prochaine. Néanmoins, nous avons atteint notre objectif. Mais nous changerons quelques choses à l’avenir. Nous avons toujours dû beaucoup changer ces derniers mois. Nous devions être attentifs aux joueurs. Malgré tout, nous avons également eu de bonnes phases. Nous avons pris la première place à juste titre. «

Adrian Grbic (buteur de l’ÖFB): « J’ai toujours cru que nous allions égaliser. Surtout parce que nous avons trouvé plus d’occasions en seconde période. J’étais heureux d’avoir pu marquer le but et aider l’équipe. J’ai pu le faire avec la première chance. Je ne place pas le ballon aussi bien parce que le gardien de but l’a bien examiné. Les bons jours, je pourrais peut-être le faire entrer aussi, mais la deuxième chance était là. «

Julian Baumgartlinger (capitaine de l’ÖFB): « C’était l’un de nos grands objectifs de se hisser au sommet de la Ligue des Nations, car ces matchs seront plus difficiles pour nous. Nous devons juste nous améliorer. Maintenant, nous sommes heureux parce que nous pouvons revenir sur les deux derniers matchs. Rien de facile au Pot B. La Norvège a été très courageuse, ils nous ont mis sous pression encore et encore. Ils ont osé faire quelque chose. Nous avons nous-mêmes trop travaillé dans nos situations vers le seizième. «

Xaver Schlager (milieu de terrain de l’ÖFB): « C’était très, très difficile – beaucoup de pression, beaucoup de situations difficiles qui auraient dû être résolues rapidement. Je suis désolé, mais ils (les Norvégiens / note) ne sont pas de la Regionalliga Ost ou quelque chose comme ça. Ils jouent tous dans les meilleures ligues. Ils n’ont rien à perdre. Quand ils réussissent, ils ont beaucoup confiance en eux. Nous avons beaucoup de pression de l’extérieur. Ce sont des choses qui sont difficiles en tant que footballeur. «

Veton Berisha (attaquant norvégien): « Nous avons joué un très bon match. Nous nous sommes entraînés hier. Les trois ou quatre derniers jours ont été très mouvementés. Nous sommes fiers du match que nous avons joué aujourd’hui. Je pense que nous avions un bon plan. Nous aurions pu marquer deux ou trois buts, mais l’Autriche est une bonne équipe. Les joueurs qui n’ont pas joué aujourd’hui sont également bons. Mais peut-être que je pourrais jouer la prochaine fois. «

Leif Gunnar Smerud (directeur de l’équipe intérimaire Norvège): « Je suis très fier de ce que nous avons livré. J’ai été impressionné par notre performance, la façon dont nous nous sommes battus. Nous savions que si nous poussons fort, les Autrichiens auront des problèmes. Que l’Autriche n’a pas bien joué était aussi à cause de nous. Nous voulions aller 2-0, mais je suis devenu un peu fatigué. «

Ghayas Zahid (buteur de Norvège): « J’étais très heureux de la nomination. On pouvait aussi voir que tout le monde voulait jouer pour son pays. Nous avons fait un excellent travail, nous avons fait preuve d’un grand engagement. C’était vraiment amusant. »

Mats Möller Dähli (capitaine par intérim de la Norvège): « Nous nous sommes battus les uns pour les autres et avons joué courageusement. »

