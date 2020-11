L’Autriche enquête sur une attaque terroriste qui a fait quatre morts alors que le Royaume-Uni «  est prêt à aider  »

La Grande-Bretagne «est prête» à soutenir l’Autriche de toutes les manières possibles après l’attaque terroriste de la nuit dernière, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Cinq personnes, dont le suspect, et 15 personnes ont été blessées dans une fusillade à Vienne. Dominic Raab s’est dit «choqué» par l’incident et a offert l’aide du Royaume-Uni. Deux hommes et deux femmes sont morts de leurs blessures tard dans la nuit après l’attaque terroriste près de la principale synagogue du pays, a déclaré le ministre autrichien de l’Intérieur Karl Nehammer. Jusqu’à sept autres sont dans un état critique.Le suspect, qui portait un fusil d’assaut et un faux gilet suicide, a été abattu par la police.Boris Johnson a ajouté sa voix à un chœur de sympathie hier soir, tweeting: «Je suis profondément choqué par les terribles attentats à Vienne ce soir. Les pensées du Royaume-Uni vont au peuple autrichien – nous sommes unis avec vous contre le terrorisme. »Le sympathisant d’Isis, M. Nehammer, a déclaré aux journalistes que les premières enquêtes avaient révélé que l’attaquant avait sympathisé avec Isis. La police a fouillé son appartement et d’autres locaux, ont rapporté les médias autrichiens. « Nous avons subi une attaque hier soir par au moins un terroriste islamiste », a déclaré M. Nehammer aux journalistes. Il a refusé de donner des détails, citant l’enquête en cours.Les médias autrichiens ont rapporté que l’attaquant était né et avait grandi à Vienne, avec des racines albanaises, et aurait pu être connu des services de sécurité après une tentative de rejoindre Isis en Syrie. si d’autres attaquants peuvent être en fuite, a-t-il déclaré. Les habitants de Vienne ont été exhortés à rester chez eux si possible mardi et les enfants n’ont pas été obligés d’aller à l’école. Parmi les blessés, il y avait un policier, a déclaré M. Nehammer. L’officier de 28 ans était à l’hôpital mais plus dans un état potentiellement mortel. Un café où des coups de feu ont été échangés lors de l’attaque de Vienne (Photo: Reuters) «Nous sommes victimes d’une attaque terroriste méprisable dans la capitale fédérale », a déclaré le chancelier autrichien Sebastian Kurz. Rabbi Schlomo Hofmeister a déclaré avoir vu au moins une personne tirer sur des personnes assises à l’extérieur dans des bars dans la rue sous sa fenêtre près de la synagogue principale de la ville. à l’extérieur de notre bâtiment « , a déclaré Hofmeister. » Tous ces bars ont des tables à l’extérieur. Cette soirée est la dernière soirée avant le verrouillage », a-t-il ajouté. Trump a tweeté lundi soir alors qu’il se préparait pour son dernier rassemblement avant le jour du scrutin: « Nos prières accompagnent le peuple de Vienne après un autre acte de terrorisme ignoble en Europe ». La chancelière allemande Angela Merkel a également condamné l’attaque. : «Vienne est un foyer de diplomatie, de culture et d’ouverture. Ses agresseurs ne resteront dans les mémoires que pour leur haine et leur incapacité à diviser les gens. »Reportage supplémentaire de l’Associated Press.

