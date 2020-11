L’autorité sanitaire interdit à la Norvège de se rendre en Autriche

Comme l’a annoncé la Fédération norvégienne de football (NFF) dans une émission, l’équipe nationale autour d’Erling Haaland doit reporter son voyage en Roumanie et en Autriche sur les conseils de l’autorité sanitaire norvégienne.

Si l’équipe A ne pouvait pas jouer pour les matchs, la Norvège risque une annulation en vertu du règlement de l’UEFA et donc trois points pour la Roumanie et l’Autriche. L’association norvégienne a maintenant rapidement envoyé un mail pour demander une éventuelle solution aux autorités. Le président de la NFF a déjà fortement plaidé en faveur d’une sortie:

« Si nous ne sommes pas autorisés à voyager, nous enfreignons les règles de la communauté internationale du football et perdons une chance de nous qualifier pour la Coupe du monde. Nous perdons également la chance de gagner dans ce groupe, ce qui nous apporterait des adversaires attractifs à l’avenir. Nous serions le seul pays de l’UEFA à ne pas jouer les matchs de compétition », a déclaré Terje Svendsen du côté de l’association. Les 39 joueurs et officiels ont été testés négatifs.

Martin Ödegaard: « Manquer l’occasion de se qualifier pour la Coupe du monde »

Les joueurs ont également souligné l’importance des duels à venir contre la Roumanie et l’Autriche: « Les prochains matchs de la Ligue des Nations comptent beaucoup pour nous. Si nous ne pouvons pas jouer à ces matchs, ces matchs seront automatiquement comptés comme une défaite. Cela signifie un match manqué pour nous. Chance de se qualifier pour le championnat du monde », ont déclaré Stefan Johansen et Martin Ödegaard. « Nous sommes bien sûr préoccupés par la situation de contagion croissante dans la société. Mais nous faisons tout ce que nous pouvons pour éviter de nous exposer et d’exposer les autres au risque. Nous sommes en quarantaine depuis six mois. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour maintenir le football. » donc les joueurs.

L’autorité sanitaire a déjà montré sa compréhension et souhaite travailler sur une solution avec l’association.