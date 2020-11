L’autorité hebdomadaire: examen de l’aile LG, fuites du Samsung Galaxy S30, et plus

Le LG Wing était l’appareil de la semaine pour nous. Ne suggérant pas que c’est le téléphone que vous devez acheter, vous devriez lire notre guide d’achat LG Wing pour prendre cette décision par vous-même, mais c’est une approche amusante d’un téléphone à double écran. La conception pivotante crée une forme en T, qui est un moyen pratique de maintenir une prise en main facile tout en visualisant le contenu en orientation paysage, sans parler d’un excellent moyen d’effectuer plusieurs tâches. Nous souhaitons juste qu’il ait des spécifications plus robustes.

Nouvelles populaires

Les fuites et les spéculations du Samsung Galaxy S30 se poursuivent. En tant que l’une des lignes téléphoniques les plus importantes du marché Android, beaucoup se tournent vers le Galaxy S30 pour voir à quoi ressemble la prochaine génération de «produit phare». Sous le capot, cela pourrait être un peu plus qu’une mise à jour itérative du Galaxy S20. Est-il vraiment préférable pour l’environnement de sauter un chargeur et d’autres accessoires courants pour les nouveaux appareils? Les rapports indiquent que Samsung suivra Apple et l’essaiera, ne vous attendez pas à un chargeur ou à des écouteurs dans la boîte du Galaxy S30.

En regardant l’industrie à plus grande échelle, nous sommes ravis de voir que Huawei peut prétendument acheter des panneaux d’affichage Samsung maintenant (mais pas des chipsets). Nous sommes également heureux de constater les progrès de Sony, mais est-ce suffisant – l’activité des smartphones de Sony passe-t-elle enfin à un tournant?

Nous avons demandé, vous nous avez dit:

Il y avait quelques montres, un aspirateur primé et plus encore sur notre banc d’essai cette semaine. Il y avait même un téléphone Android dans le groupe.

Fonctionnalités et opinion

Alors que nos fans OnePlus de l’équipe ont parcouru toutes les nouvelles récentes de la marque, ils ont été tout aussi enthousiasmés par les nouveaux appareils qu’ils ont des questions sur certaines de la philosophie. En bref, la question a été posée: OnePlus rompt-il déjà ses promesses avec les téléphones Nord? Pour ceux qui pensent que Facebook est un fléau pour la sécurité des données personnelles, devrions-nous examiner leurs autres propriétés aussi sévèrement?

Le OnePlus 8T a un problème Nord – Par Dhruv Bhutani, 28 octobre 2020

Pourquoi tout le monde donne-t-il toujours un pass gratuit à Instagram? – Par Suzana Dalul, le 25 octobre 2020

Disney Plus vs Netflix: quel service de streaming devriez-vous choisir? – par John Callaham, le 25 octobre 2020

Lithium-ion vs lithium-polymère: quelle est la différence? – Par Robert Triggs, 28 octobre 2020

OnePlus 9: Les neuf choses que nous voulons voir du prochain produit phare OnePlus – Par C. Scott Brown, 25 octobre 2020

Révéler

