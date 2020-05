L’autorisation de la Bundesliga de redémarrer offre de l’espoir à travers l’Europe

La décision de l’Allemagne que le football puisse revenir ce mois-ci a encouragé les joueurs et les équipes à travers l’Europe mercredi que la fermeture causée par la pandémie de coronavirus pourrait bientôt prendre fin.

Les infections à COVID-19 diminuant, la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que le retour des deux premières ligues pourrait être inclus dans le relâchement des mesures de verrouillage.

Cependant, les supporters seront exclus des stades pendant un certain temps pour traverser l’Europe pour contenir le coronavirus alors qu’il n’y a pas de vaccin.

La Bundesliga devrait maintenant être la première grande compétition de football masculin à reprendre en Europe le vendredi 15 mai après l’arrêt du sport à travers le continent en mars. Les ligues belge, française et néerlandaise ont toutes été annulées prématurément après que les gouvernements ont décidé qu’il n’était pas encore sûr que le sport soit organisé – même sans supporters.

« Cela garantit que les décisions sportives sont prises sur le terrain et non dans la salle de conférence », a déclaré Karl-Heinz Rummenigge, président du Bayern Munich, qui a quatre points d’avance sur le Borussia Dortmund avec neuf matchs à jouer.

« Reprenons là où vous vous étiez arrêté, Erling », a déclaré Dortmund dans un tweet lié à une compilation de buts de la sensation adolescente Erling Haaland.

La Croatie a également annoncé mercredi son intention de ramener le football le 30 mai et la Turquie a déclaré qu’elle visait le 12 juin et espère toujours accueillir la finale de la Ligue des champions reportée à Istanbul en août.

La Premier League anglaise et la Liga espagnole espèrent redémarrer en juin mais n’ont pas encore annoncé de date.

« Le retour de la Bundesliga est une excellente nouvelle pour l’industrie du football et ouvre la voie à un retour échelonné du football qui ne sera pas complet avant le retour des supporters dans les stades », a déclaré le président de la Liga Javier Tebas. « Nous travaillons pour que la Liga reprendra bientôt. Hier et aujourd’hui, nous avons ouvert la voie avec des tests médicaux. C’est une bonne nouvelle pour le football européen et pour le retour à la nouvelle normale après cette crise. »

La nouvelle norme signifiait que les joueurs portant des masques faciaux et des gants au centre d’entraînement désinfecté de Barcelone devaient subir des contrôles médicaux, y compris des tests COVID-19. Ils ne seront autorisés à revenir pour des séances d’entraînement individuelles que lorsque les tests seront négatifs. Ensuite, des tests quotidiens seront nécessaires.

Lorsque la ligue a été interrompue en mars, Barcelone détenait une avance de deux points sur le Real Madrid avec 11 matchs à jouer.

L’entraîneur de Madrid Zinedine Zidane a été vu portant un équipement de protection alors qu’il retrouvait ses joueurs mercredi alors qu’ils subissaient également des contrôles de santé. Dans toute la capitale espagnole, le milieu de terrain de l’Atletico Madrid Marcos Llorente a savouré l’idée de reprendre l’entraînement peu de temps après deux mois de lock-out.

« Nous ne nous sommes jamais éloignés d’un ballon depuis si longtemps », a déclaré Llorente.

Contrairement à leurs homologues masculins, les joueuses ne reviendront pas bientôt à l’action. Barcelone devrait être déclarée championne de la ligue féminine jeudi après que la fédération a proposé de mettre fin à la saison. Aucune équipe ne sera reléguée mais les deux premiers de la deuxième division seront promus.

Ni le vol des hommes ni celui des femmes en Angleterre n’ont encore été annulés.

Mais les clubs de Premier League sont divisés sur « Project Restart », Aston Villa devenant le dernier à s’opposer publiquement à l’utilisation de stades neutres pour leurs 10 matchs restants.

Le directeur général de la villa, Christian Purslow, ne veut pas renoncer à l’avantage de la maison – même lorsqu’il joue dans un stade vide – alors que son équipe tente de sortir de la zone de relégation.

Mais il a déclaré que les protocoles n’étaient même pas encore en place pour permettre aux équipes de reprendre les matchs.

« Jusqu’à ce que nous déchiffrions le code de la sécurité de nos grands sports de contact », a déclaré Purslow à la radio talkSPORT, « alors la conversation que nous avons est hypothétique. »

En Italie, l’Inter Milan a reporté le retour des joueurs pour un entraînement individuel car tous n’ont pas été testés pour le coronavirus.

Torino a annoncé qu’un joueur anonyme avait été testé positif pour COVID-19 après la première série de tests médicaux effectués sur l’équipe de Serie A lors de son retour à l’entraînement.

Mais l’attaquant de la Juventus Paulo Dybala a maintenant reçu deux résultats de tests négatifs après avoir appris qu’il souffrait toujours de la maladie après plusieurs semaines de tests.