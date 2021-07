L’auteure de la série Netflix Sex/Life révèle qu’elle s’est inspirée de son journal intime et de ses exploits avec ses ex-petits amis

Les téléspectateurs de Netflix ont été enflammés par une nouvelle série racoleuse intitulée Sex/Life.

Elle explore les tourments d’une mère qui fantasme sur ses années de célibat sexy.

L’auteur B. B. Easton avait l’impression d’exister pour les autres en tant que mère active.

Elle affirme que son journal érotique sur ses ex était un « outil de communication » avec son mari.

L’auteur du livre qui a inspiré Sex/Life a révélé comment un journal osé détaillant son passé sexuel est devenu une série Netflix à succès.

B. B. Easton, originaire d’Atlanta, a écrit en 2016 des mémoires racoleuses, 44 chapitres sur 4 hommes, qui explorent les tourments d’une jeune mère qui se surprend à fantasmer sur la liberté sexuelle de ses années de célibat.

La mère de deux enfants a admis que sa relation avec son mari Ken est restée « dans les tranchées » et qu’elle a commencé à noter les souvenirs de ses ex pour le plaisir après la naissance de son deuxième enfant.

Dans l’émission This Morning, elle a déclaré que ce journal était devenu un « outil de communication » dans son mariage et qu’il avait permis au couple de « pimenter les choses et de se reconnecter d’une manière vraiment bizarre ».

Le livre a inspiré la série Netflix Sex/Life avec Sarah Shahi et Adam Demos, et suit une mère mariée dont l’ex revient avec fracas dans sa vie +7

J’étais psychologue scolaire, j’avais deux petits enfants, un de quatre mois et un de trois ans, et mon mari travaillait à plein temps. Nous étions à ce stade de notre vie où nous étions dans les tranchées ».

B.B. avait l’impression d' »exister pour les autres », et le fait de consigner des souvenirs exaltants de son passé lui a permis de se sentir comme la « fille qu’elle était ».

Je lisais ces livres pour essayer de rester éveillée et je suis tombée sur la romance et j’ai réalisé que je sortais avec ces gars, que je sortais avec beaucoup de ces gars, que je pouvais écrire ces histoires sans rien inventer.

J’ai commencé à écrire des histoires sur mes ex, quand j’étais jeune et libre et que je n’avais pas quelqu’un attaché à moi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7″.

Dans l’émission This Morning aujourd’hui, la mère de deux enfants a admis que sa relation avec son mari Ken est restée « dans les tranchées » après la naissance de ses enfants.

B.B. a déclaré que le journal n’avait jamais été destiné à la consommation publique, et qu’elle était ravie de se souvenir de la femme « amusante et pleine d’entrain » qu’elle avait été dans ses jeunes années.

Il était censé parler de moi », a déclaré B.B. « Il m’a apporté tellement de joie. Cela m’a aidé à construire ce pont entre l’existence que je vivais et la fille que j’étais.

C’était pour moi et ça m’a aidée à sentir que j’étais la même fille amusante, drôle et pleine d’entrain que j’étais avant, parce que je ne me sentais pas comme ça, je me sentais épuisée et dégoûtée ».

Le livre suit les quatre principaux hommes de la vie amoureuse d’Easton, y compris son mari actuel Ken, qui n’a jamais lu le produit fini.

Elle a inspiré la série Netflix Sex/Life avec Sarah Shahi, Mike Vogel et Adam Demos, sortie en début d’année, qui suit une mère mariée dont l’ex revient dans sa vie.

Parlant du moment où son mari a trouvé son journal, la mère a admis qu’elle était terrifiée lorsqu’elle a réalisé que son mari avait lu les souvenirs de ses précédentes rencontres sexuelles.

Dans mon état de nouvelle maman privée de sommeil, j’ai laissé le journal de mon ex petit ami sur mon ordinateur portable, dit-elle. Une nuit, je descendais les escaliers après avoir nourri ma fille et j’ai entendu mon ordinateur portable se refermer.

En parlant du moment où son mari a trouvé son journal, la mère a admis qu’elle était terrifiée lorsqu’elle a réalisé que son mari avait lu les souvenirs de ses précédentes rencontres sexuelles +7

Ken était assis, mon ordinateur portable était sur la table basse et je me suis dit : « On va divorcer, on a eu un bon coup de chance ». Je ne sais pas ce qu’il a lu mais ce n’était pas génial. J’étais sur des œufs jusqu’aux deux jours suivants et il m’a dit : « J’ai une baby-sitter, on sort, vas-y, pompe », comme dans la série ».

Elle poursuit : Nous n’en avons jamais vraiment parlé, mais j’écrivais des choses dans le journal et quelques jours plus tard, Ken les mettait en scène.

C’est vraiment devenu un outil de communication pour nous et ça nous a permis de pimenter les choses et de nous reconnecter d’une manière vraiment bizarre, alors je me suis dit : « Je vais continuer à faire ça pour toujours ! ».