L’auteur de Star Wars, Alan Dean Foster, accuse Disney de retenir les redevances sur ses livres

Un auteur de science-fiction dont les romans de films tels que Star Wars sont devenus des best-sellers à part entière, a accusé Disney de retenir les redevances sur ses livres.L’écrivain américain Alan Dean Foster a écrit des dizaines de romans basés sur des franchises de films populaires, notamment Alien et Star Trek. Sa romanisation du premier opus de Star Wars a été publiée à l’origine en 1976 avant la sortie du film sous le nom du réalisateur George Lucas, et son livre de 2015 The Force Awakens est devenu un best-seller du New York Times lors de sa publication. , M. Foster affirme que Disney ne lui a pas payé de redevances pour plusieurs livres depuis l’acquisition de leurs droits il y a des années, et que la société de divertissement a «ignoré» les demandes de ses agents pour résoudre le problème. Dans une lettre adressée à Disney à «Mickey [Mouse]», Déclare M. Foster:« Lorsque vous avez acheté Lucasfilm [in 2012] vous avez acquis les droits de certains des livres que j’ai écrits … Vous me devez des redevances sur ces livres. Vous avez arrêté de les payer. »Il poursuit:« Lorsque vous avez acheté la 20th Century Fox [in 2019], vous avez finalement acquis les droits de… Alien, Aliens and Alien 3. Vous n’avez jamais payé de redevances sur aucun de ceux-ci. »Il ajoute:« Tous ces livres sont… imprimés. Ils gagnent encore de l’argent. Pour vous. »« Rupture de contrat »M. Foster allègue également que Disney n’accepterait de le rencontrer que s’il signait un accord de non-divulgation avant toute discussion. La science-fiction et les écrivains fantastiques d’Amérique (SFWA) se sont ralliés derrière M. Foster, appelant Disney à résoudre ce qu’il décrit comme une «rupture de contrat». Il a également exprimé des inquiétudes quant au fait que les écrivains plus jeunes et moins expérimentés pourraient recevoir le même traitement que M. Foster prétend avoir été soumis. «Le problème simple est nous avons un écrivain qui n’est pas payé », a déclaré la présidente de la SFWA, Mary Robinette Kowal.« Le problème plus vaste a le potentiel d’affecter tous les autres écrivains… Disney [believes it has] le droit de publier des travaux mais [is] pas obligé de payer l’écrivain, peu importe ce que dit le contrat. En savoir plus Marge Champion: L’inspiration de la vraie vie pour Blanche-Neige et la «légende de Disney» meurt à l’âge de 101 ans Elle a ajouté: «S’ils font ça à Alan Dean Foster, l’un des grands écrivains de science-fiction de notre temps, alors que font-ils? aux jeunes écrivains qui ne savent pas qu’un contrat est un contrat? »Des représentants de Disney au Royaume-Uni et aux États-Unis ont été contactés pour commenter. @ kt_grant

