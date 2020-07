Lautaro Martinez, Neymar ou « seulement » Antoine Griezmann?

1/33 Le championnat est probablement parti, la situation financière due à la crise corona est plus que compliquée. Quels transferts le FC Barcelone a déjà effectués et qui d’autre pourrait quitter ou renforcer Blaugrana. SPOX donne un aperçu.

© imago images / ZUMA Press 2/33 Accès fixe – MIRALEM PJANIC: Pour 60 millions plus cinq millions de bonus possibles, le Bosniaque vient de la Juve. À 30 ans, il n’est plus le plus jeune, mais pourrait insuffler une nouvelle vie au milieu de terrain du Barca, qui était récemment resté sans idées.

© imago images / VI Images 3/33 TRINCAO: Une promesse pour l’avenir, cependant, est l’attaquant portugais des moins de 21 ans, qui est passé au Barca cet hiver, mais a passé le reste de la saison avec son ancien club, le Sporting Braga (20 points de buteur).

© imago images / Pedro Benavente 4/33 L’ailier droit de dribble est considéré comme l’un des plus grands talents de son pays d’origine, le Barça lui a laissé coûter 31 millions d’euros et l’a doté d’un contrat jusqu’en 2025 (clause de sortie de 500 millions d’euros).

5/33 PEDRI: L’attaquant des Canaries n’a que 17 ans et est déjà un habitué de l’UD Las Palmas de second ordre. Il est surtout comparé à son idole Andres Iniesta, mais Pedri a généralement une position d’avance à domicile.

© imago images / Action Plus 6/33 Le Barça paie des frais de transfert de base de cinq millions d’euros, le contrat de deux ans, valable à partir du 1er juillet, comprend une option pour deux saisons supplémentaires. Il est ouvert si Pedri est destiné au Barca B. Il s’occupe de la préparation avec les professionnels.

© imago images / Agence EFE 7/33 MATHEUS FERNANDES: Barcelone a déjà obtenu les services du milieu de terrain brésilien en hiver. Palmeiras l’a précédemment attribué au Real Valladolid jusqu’à la fin de la saison. L’ancien attaquant Ronaldo y est président.

© imago images / Fotoarena 8/33 Fernandes coûte sept millions d’euros de frais de transfert, mais le chemin de l’équipe A du Barça est long: le joueur de 22 ans n’a eu qu’une affectation au Real. Au début, il ne faisait même pas partie de l’équipe, puis il a abandonné avec une blessure à la cuisse.

© imago images / AFLOSPORT 9/33 Approches possibles – LAUTARO MARTINEZ: Le nom de l'attaquant de rêve de l'Inter Milan hante les gazettes espagnoles depuis des mois. Comme ESPN et le Corriere della Sera l'ont récemment rapporté, un accord a maintenant été conclu.

© imago images / Uk Sports Pics Ltd 10/33 90 millions d’euros vont à Milan pour le joueur de 22 ans, et le salaire annuel de l’Argentin est déjà fixé. Afin de réaliser le transfert, le Barça devrait se séparer de plusieurs jeux avec des contrats hautement dotés.

© imago images / Poolfoto 11/33 KAI HAVERTZ: Le Real Madrid et Chelsea sont probablement les favoris, mais le Barça a également montré de l’intérêt pour le joyau Bayer, dont l’adieu se rapproche après avoir raté la qualification CL. Une somme d’un million à trois chiffres est due pour le jeune de 20 ans.

© imago images / Focus Images 12/33 ERIC GARCIA: De la jeunesse du Barça, le défenseur central est allé à la City Academy à l’âge de 15 ans, maintenant il a acquis une première expérience en Premier League et est devenu le centre d’intérêt d’autres grands clubs.

© imago images / PA Images 13/33 Le FCB espère un retour, l’opinion de l’entraîneur de la ville Guardiola sur le sujet est claire: « Nous allons essayer de le convaincre de rester ici pendant de nombreuses années. » Entre autres choses, Garcia a débuté dans la victoire contre Liverpool.

© imago images / Eibner 14/33 Départs possibles – OUSMANE DEMBELE: Selon des rapports médiatiques cohérents, les Catalans veulent se débarrasser de l’ailier blessé et difficile qui est venu il y a trois ans du BVB pour 125 millions d’euros.

© imago images / ZUMA Press 15/33 Comme le rapporte ESPN, les négociations avec Manchester United sur un changement ont été annulées. La raison: après sa convalescence, le Français veut repartir au Barça et se débarrasser de son image du scandale professionnel.

© imago images / ZUMA Wire 16/33 ANTOINE GRIEZMANN: Pendant longtemps, le Français a été traité comme un candidat au changement après des performances mitigées lors de sa première saison, également pour réaliser un transfert de Neymar. Un départ semble désormais impossible après une courbe de forme croissante.

© imago images / Sven Simon 17/33 PHILIPPE COUTINHO: Retour en été du FC Bayern, qui a abandonné la clause de sortie de 120 millions d’euros. On peut se demander si le Brésilien a un avenir à Barcelone. Idéalement, il y a un client qui fouille profondément dans ses poches.

18/33 SAMUEL UMTITI: Dès avril, les sports espagnols ont rapporté que sept joueurs figuraient sur la liste des joueurs du Barca. L'un d'eux est le Français, qui n'est que le défenseur central numéro trois et peut probablement proposer une offre appropriée.

19/33 ARTURO VIDAL: Avec son agressivité, il a déjà animé de nombreux jeux, mais n’a pas dépassé le rôle de joker pendant longtemps. Jouant prétendument avec un retour en Serie A, mais a été fixé depuis le redémarrage. A-t-il un avenir au Barca?

20/33 CARLES ALENA: Le milieu de terrain reviendra au Betis grâce à son prêt. A été associé à un éventuel échange avec l’Inter et la Premier League. Mais espère une nouvelle chance à Barcelone.

21/33 RAFINHA ALCANATARA: Avec sa performance constante dans son prêt au Celta Vigo, le meneur de jeu de 27 ans a augmenté sa valeur marchande et, comme Alena, pourrait être impliqué en tant que groupe de transfert dans un accord avec Lautaro. Il n’est pas utilisé au Barca.

22/33 JUNIOR FIRPO (23): L’arrière gauche n’est venu que l’été dernier. Mais c’est clairement le deuxième choix derrière Jordi Alba et en raison de son petit âge, il pourrait encore y avoir des frais de transfert relativement élevés pour les Blaugrana.

23/33 NELSON SEMEDO (26): Pourrait rarement répondre aux attentes après son déménagement (35,7 millions!), Mais a récemment joué plus souvent dans le onze de départ sous Quique Setien que sous l’ancien entraîneur Ernesto Valverde. On ne sait pas ce qui va lui arriver.

24/33 IVAN RAKITIC (32): Stand sur le parement avant la saison et va selon les informations de SPOX pour 20 millions d’euros. Devrait être en pourparlers avancés avec l’ancien club de Séville et faire pression pour une décision opportune.

25/33 MARTIN BRAITHWAITE: Revenu de Leganes en février à cause des blessures de Dembele et Suarez – et depuis, seulement 332 minutes d’utilisation. On peut se demander s’il survivra au changement offensif prévu cet été.

© imago images / Alterphotos 26/33 Départs fixes – ARTHUR: En échange de Pjanic, l’international brésilien Juventus rejoint. Avec des frais de transfert allant jusqu’à 82 millions d’euros, il est encore plus cher que Pjanic et le transfert le plus cher jusqu’à présent cet été.

© imago images / AFLOSPORT 27/33 En 2018, le Barça avait transféré 31 millions à Gremio. Dans le Blaugrana, le milieu de terrain fort duel a été utilisé 72 fois, mais ne faisait plus partie de l’équipe régulière après la pause de Corona.

© imago images / LaPresse 28/33 CARLES PEREZ: Il n'est pas surprenant que l'aile droite soit passée à la Roma. Le petit wing racer évolue dans la ville éternelle depuis le second semestre, et le joueur de 22 ans a désormais une obligation d'achat de onze millions d'euros.

© imago images / Gribaudi / ImagePhoto 29/33 Perez a rejoint le Barca en U16, mais il n’a jamais dépassé 13 matchs professionnels et n’a joué que régulièrement en début de saison. Si Rome s’efforce de revendre Perez, les Catalans ont un droit de premier refus.

© imago images / Alterphotos 30/33 MARC CUCURELLA: Un autre talent de La Masia qui, après huit ans dans le club et plusieurs prêts, tente enfin sa chance ailleurs. Getafe a utilisé une option d’achat. Son record au Barca: sept minutes de Copa del Rey.

© imago images / Seskim Photo 31/33 ARDA TURAN: Venant de l’Atletico avec de grands lauriers en 2015 (pour 34 millions d’euros), le Turc a rarement pu répondre aux attentes et a fait sensation, surtout en dehors du terrain. Un prêt à Basaksehir a également échoué.

© imago images / ZUMA Press 32/33 En janvier, il est retourné en Espagne sans aucune chance d’apparaître, le contrat de 33 ans expire. Plus récemment, il a même été associé à un déménagement à Hanovre 96, a déclaré l’entraîneur Kocak: « Ce n’est pas un problème ».

© imago images / GlobalImagens 33/33 ABEL RUIZ: Dans le cadre de l’accord Trincao, l’usine locale a été prêtée à Braga, et l’attaquant de 20 ans a maintenant une obligation d’achat de huit millions d’euros. Le Barça peut récupérer Ruiz pour 45 millions qui ne sont pas fixés.

