L’Australie sous l’eau sur ESG

Selon un nouveau rapport, les entreprises australiennes accusent un retard sur leurs homologues internationaux en matière de rapports sur la durabilité environnementale.

Alors que près des deux tiers des entreprises mondiales ont une politique indiquant leur intention de réduire les émissions, un tiers seulement ont une méthode pour y parvenir, a révélé le service d’information Refinitiv dans son rapport «Financing a Sustainable Australia».

En Australie, la situation est pire.

«Le nombre d’entreprises ayant des politiques d’émissions en Australie est passé d’un peu plus d’un tiers en 2014 à près de la moitié en 2018», a déclaré Elena Philipova, directrice mondiale d’ESG (environnement, social et gouvernance d’entreprise) chez Refinitiv.

«Cependant, le nombre d’entreprises ayant des objectifs de réduction spécifiques est resté relativement stable avec seulement une augmentation de 7% [to 19 per cent of all companies in 2018]. «

L’ESG n’est plus seulement un «bien à avoir». Les données définitives montrent que les fonds ESG mondiaux ont surperformé pendant la déroute du marché de mars et le rallye qui a suivi.

En Australie, le fournisseur d’informations financières Morningstar a déjà montré que les fonds ayant des engagements bas carbone ont une protection supérieure à la moyenne contre la chute des marchés.

Bien que ces fonds aient des caractéristiques similaires à celles de leurs homologues non ESG, ils ont généralement des portefeuilles de meilleure qualité.

Alors que Rainmaker Information a constaté que les fonds ESG ont mieux résisté à l’assaut de COVID-19 que les fonds non ESG: Investissement éthique australien (ASX: AEF) est l’un des rares produits à offrir un rendement positif en 12 mois.

« La pandémie actuelle de COVID-19 a mis en évidence que l’ESG n’est pas seulement un phénomène de marché haussier », a déclaré Philipova.

«Nous constatons maintenant que les entreprises présentant de meilleurs profils de risque ESG ont surperformé le vaste marché depuis son pic de février.

«Les entreprises qui se concentrent sur le développement durable seront plus résistantes aux ralentissements et mieux placées pour saisir les opportunités lorsque l’activité économique reprendra.»

La chaleur est allumée

En Australie, la récompense la plus améliorée va au secteur financier, qui comprend les services bancaires et d’investissement et les assurances, et les télécommunications.

Refinitiv a constaté que davantage d’entreprises utilisent des stratégies de réduction des ressources mais restent à la traîne en matière de déchets et de recyclage.

Après une longue sécheresse suivie par des feux de brousse au début de l’année, 36% des grandes entreprises australiennes ont une politique de l’eau. Cependant, seulement 11% ont des objectifs spécifiques pour y parvenir.

Les sociétés australiennes ont été informées par les régulateurs que l’inaction, en particulier sur les questions environnementales et climatiques, devient inacceptable.

En février, l’Australian Prudential Regulation Authority (APRA) a annoncé son intention de préparer un guide des pratiques prudentielles axé sur les risques climatiques et une évaluation de la vulnérabilité au changement climatique.

Le membre du conseil d’administration de l’APRA, Geoff Summerhayes, a déclaré que les régulateurs et les superviseurs du monde entier élaboraient des réponses au déficit de données climatiques, le risque financier devant être une priorité pour le régulateur dans les années à venir.

L’Australian Council of Superannuation Investors, qui compte 39 membres et 2,2 billions de dollars sous gestion, a annoncé un programme élargi sur le changement climatique pour 2020.

Alors que les fonds ESG ne représentent plus qu’une infime partie de l’univers d’investissement et que les conseils d’administration continuent de se demander ce qu’ils doivent faire, les attentes sont que les entités alignées sur l’ESG fonctionneront mieux dans les années à venir.

La Bank of America Corporation a récemment estimé que les fonds ESG rivaliseraient avec le S&P 500 au cours des 20 prochaines années, anticipant une croissance à 20 billions de dollars d’actifs

L’année dernière, Google, Facebook et Amazon se sont révélés être les plus grands acheteurs mondiaux d’énergie renouvelable afin d’alimenter leurs centres de données. D’autres, comme le géant de l’investissement Blackrock, disent qu’ils abandonneront des avoirs qui ne correspondent pas aux objectifs du changement climatique.

