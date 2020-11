L’Australie nomme cinq joueurs non plafonnés dans l’équipe de test

Les jeunes passionnants Will Pucovski et Cameron Green ont tous deux été nommés dans l’équipe australienne de 17 joueurs pour la prochaine série de tests contre l’Inde.

Ils rejoignent le polyvalent non plafonné de la Nouvelle-Galles du Sud Sean Abbott dans l’équipe élargie, ce qui a été rendu nécessaire par le besoin de hubs bio-sécurisés.

Cinq joueurs qui n’ont pas encore participé à un match test ont été nommés, avec le duo du Queensland Michael Neser et Mitchell Swepson également inclus.

Sean Abbott célèbre son premier siècle de première classe plus tôt cette semaine. (Getty)

Abbott a connu un bon début de saison de Sheffield Shield avec la batte et le ballon, y compris son premier siècle de première classe contre la Tasmanie cette semaine. Ses 261 courses en trois matches font de 2020-2021 sa saison la plus productive avec la batte à ce jour, alors qu’il a également récolté 14 guichets à la moyenne impressionnante de 17,93.

« Sean Abbott a également été exceptionnel au début de l’été et entre dans sa première équipe de test en tant qu’option de bowling très rapide », a déclaré le sélecteur national, Trevor Hohns.

« Ajoutez cela à sa récente forme au bâton au cours des 12 derniers mois, il présente un package très complet dans l’équipe. »

Comme prévu, Pucovski et Green ont tous deux gagné des places dans l’équipe, avec Pucovski une forte chance de faire ses débuts à Adélaïde aux côtés de David Warner au sommet de l’ordre.

Pucovski est actuellement le joueur le plus en vue du cricket australien, à la suite de doubles siècles consécutifs pour Victoria dans le Sheffield Shield, tandis que l’ancien capitaine Greg Chappell a décrit Green comme le jeune talent le plus prometteur depuis Ricky Ponting.

Will Pucovski (Getty)

« Deux de ces nombreux joueurs remarquables étaient bien sûr Cameron Green et Will Pucovski », a déclaré Hohn.

«Leur forme indéniable exigeait une sélection et nous sommes très heureux d’avoir ces jeunes hommes dans l’équipe pour ce qui sera une formidable série de tests contre un adversaire extrêmement redoutable.

« Cameron a déjà remporté la sélection dans l’équipe de balle blanche et continue cela en rejoignant l’équipe d’essai. C’est un jeune talent merveilleux qui a un grand potentiel pour devenir un joueur polyvalent avec le temps. Son bâton à lui seul a exigé sa place dans la équipe.

Cameron Green célèbre son siècle pour l’Australie occidentale contre NSW. (Getty)

« Le début de record de Will pour l’été a été exceptionnel. Sa capacité à faire preuve d’une telle patience est quelque chose qui le place bien pour Test cricket et il est en rare compagnie avec deux doubles siècles pour commencer l’été. Nous avons très hâte de Will se développer davantage sur la scène internationale. «

L’inclusion de Pucovski dans l’équipe de test se fera probablement au détriment de l’ouvreur hors de forme Joe Burns, qui n’a réussi que 57 points en cinq manches cette saison, tandis que Green et Swepson devraient entrer en considération pour le test de Sydney en janvier, si l’Australie opte pour un deuxième spinner spécialisé aux côtés de Nathan Lyon.

L’équipe australienne: Sean Abbott (NSW) Joe Burns (QLD) Pat Cummins (NSW) (vc) Cameron Green (WA) Josh Hazlewood (NSW) Travis Head (SA) Marnus Labuschagne (QLD) Nathan Lyon (NSW) Michael Neser (QLD) Tim Paine (TAS) (c) James Pattinson (VIC) Will Pucovski (VIC) Steve Smith (NSW) Mitchell Starc (NSW) Mitchell Swepson (QLD) Matthew Wade (TAS) David Warner (NSW)

PLUS À VENIR.