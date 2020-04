Lauren regarde en arrière: l’amour ne meurt jamais – la suite dont nous n’avions pas besoin

En 2004, j’ai vu Fantôme de l’Operun film, et moi, 18 ans, je suis tombé amoureux de la triste histoire d’amour de Phantom et Christine. Puis quelques semaines plus tard, je l’ai oublié. Depuis, j’ai revu le film et je peux affirmer que l’adaptation cinématographique d’un succès de Broadway autrement enchanteur en 2004 est nul. Mais je ne suis pas ici pour parler du film. Ou l’une des autres adaptations, ou même le spectacle de Broadway. Non, je suis ici pour parler de la suite, L’amour ne meurt jamais.

Basé en partie sur le livre Le fantôme de Manhattan, Andrew Lloyd Webber créé un suivi que personne n’a demandé. Et comme personne ne dit clairement non à Webber, nous avons eu cette atrocité. Si vous n’avez jamais vu le fantôme de l’Opéra et décidez de regarder L’amour ne meurt jamais après avoir lu ceci – ne vous inquiétez pas. La seule similitude entre les deux spectacles sont les noms des personnages. C’est ça. De même, si vous entrez comme une biche aux yeux écarquillés sans rien savoir du spectacle précédent, vous pouvez l’aimer à sa valeur nominale. Pour cet article, j’ai regardé la production australienne de L’amour ne meurt jamais, que vous pouvez louer sur Amazon Prime. Ben Lewis étoiles comme notre fantôme torturé, tout en Anna O’Byrne est notre Christine.

L’intrigue de ce spectacle est carrément ok. Dix ans après les événements de l’opéra de Paris, Madame Giry, sa fille Meg et Phantom s’enfuirent en Amérique. C’est là que Phantom démarre son propre spectaculaire carnaval / vaudeville à Coney Island. Sous le nom de M. Y, Phantom construit un empire impressionnant où Meg est présentée tous les soirs. Après que Christine a épousé le vicomte Raoul de Chagney, ils ont eu un enfant. Mais c’est aussi loin que leur fin heureuse. On apprend que Raoul a quelque chose à boire et à jouer. Et en tant que tel, il a fait exploser tout son argent. Contrairement au premier spectacle sur scène, Raoul n’est plus héroïque ni même romantique. C’est un connard. Madame Giry a également pris une page de la School of Becoming an Insufferable Asshole et est devenue un personnage poignardé et largement irrémédiable. Pour quelqu’un qui considérait Christine comme sa propre fille, elle est découragée que Christine vienne en Amérique. Quant à Meg, elle n’est qu’un autre rouage dans cette malheureuse pièce. Elle était autrefois une ballerine prestigieuse dans un opéra de Paris, et maintenant elle est réduite à chanter sur les maillots de bain tout en effectuant un strip-tease sur la promenade de Coney Island. Son personnage se résume à être jaloux de Christine, qui était autrefois sa meilleure et meilleure amie.

Presque tous les personnages sont transformés en une gêne insupportable qui mérite toutes les pires choses du monde. La seule personne décente ici est Christine. Nous pouvons voir qu’elle est une mère aimante, qu’elle est toujours attachée à Raoul et qu’elle est toujours prête à jouer pour le bien de sa famille. À certains égards, même le Phantom est échangeable. Il a construit son propre empire de fortune avec des gens qui peuvent sembler peu souhaitables et leur a donné un chez-soi. Mais cela ne suffit pas pour Phantom. Dans le premier numéro de l’émission, il est révélé que Phantom est toujours désespérément amoureux de Christine. Quand il apprend qu’elle est en Amérique pour jouer pour quelqu’un d’autre, il fait irruption dans sa chambre d’hôtel. Il y a des va-et-vient, et les deux chantent la seule fois où ils ont fait l’amour il y a dix ans.

L’amour ne meurt jamais: Oh My Sweet Lord

Si vous avez vu la pièce originale ou le film de 2004, vous vous demandez probablement: « Quand ont-ils fait l’amour? » parce que je l’étais. Je n’ai jamais vu Phantom en direct. Je n’ai vu que le film et le spectacle du 25e anniversaire. Mais sur la base de ces deux vues, je ne sais toujours pas quand ils l’auraient obtenu. Phantom a absolument manipulé Christine en lui faisant croire qu’il était le fantôme de son père décédé, ou qu’il lui avait été envoyé par son père décédé pendant le fantôme de l’Opéra. Elle était convaincue que son père décédé avait quelque chose à voir avec l’apparition de Phantom dans sa vie. La raison pour laquelle Phantom a laissé Christine partir avec Raoul à la fin de le fantôme de l’Opéra était que son baiser « l’a réveillé ». Son acte de compassion et d’amour véritable a fait que Phantom s’est rendu compte que ce qu’il faisait était mal, et son bonheur était la chose la plus importante. Donc, avec cela à l’esprit, M. Webber, QUAND CHRISTINE ET PHANTOM ONT-ILS DU SEXE?

Et puis ça ne fait que s’améliorer. Si vous n’êtes pas intéressé par les spoilers, arrêtez de lire. Il se trouve que non seulement Phantom et Christine l’ont compris, mais Phantom est le père de son fils Gustav. Oui. Phantom décide qu’il va laisser son carnaval à Gustav. Madame Giry l’entend et décide qu’elle doit disposer de Gustav. À aucun moment de la pièce originale, Mme Giry n’a montré une telle dissidence à personne. Le personnage sur lequel elle était basée dans le roman original n’a tué personne non plus. C’est tellement dépourvu de caractère qu’il est difficile de croire que ce n’était pas un fanfic mal écrit qui a ensuite été transformé en film.

Comme 50 nuances de Grey. Phantom et Raoul chantent ensuite un duo entraînant sur la façon dont ils doivent se battre pour l’amour de Christine une fois de plus, et le gagnant la récupère une fois pour toutes. Si Christine chante la chanson de Phantom, Raoul doit partir pour toujours. Si elle retourne à Paris avec Raoul, Phantom mourra un homme triste. Christine chante la chanson de Phantom, Raoul baise pour que Dieu sache où, et Christine accepte juste cela.

Christine 100% n’a même pas pensé à deux fois au départ de Raoul. Elle se jette même dans les bras de Phantom pour un baiser passionné. Puis elle se rend compte, « Oh merde, où est Gustav », et Christine et Phantom s’enfuient à la recherche de Gustav. Nous retrouvons Gustav avec Meg, qui menace de jeter le garçon d’un quai. Pourquoi? Parce que le Fantôme ne l’a jamais remarquée. Dans la première pièce, Meg semblait intrigué par Phantom, mais pas dans ce sens. Après quelques allers-retours, Meg sort Gustav. Puis Meg et Phantom se débattent avec un pistolet que Meg avait, qui a donc été tiré, envoyant une balle dans l’estomac de Christine. Christine aurait probablement pu survivre à cette blessure. Mais le drame doit dramatiser, alors que Phantom berce son amour réunifié, elle lui dit que Gustav est son fils. Ils s’embrassent, elle meurt. Le public est ensuite laissé à supposer que Phantom prend Gustav – malgré Raoul se montrant à la fin pour bercer le cadavre de Christine.

Si vous avez vu le film de 2004, la mort de Christine dans cette pièce n’a aucun sens. À la fin du film, nous voyons une vieille Raoul se faire rouler vers sa tombe, ce qui indique que son âge est de 63 ans. Webber était vraiment très pratique avec ce film, mais je ne peux que supposer car il a été filmé en enfer et en arrière qu’il a choisi de retonner tout ce film. Certes, Webber a commencé à travailler sur L’amour ne meurt jamais en 1990. Mais il n’a pas commencé à en écrire la musique en 2007. Puis en 2010, le spectacle a fait sa première dans le West End de Londres. Donc, malgré la production et l’écriture du scénario avec Joel « Batnipples » Schumacher, Webb a probablement dit merde, et nous y voilà.

Il y a du bon mais pas beaucoup

Pas tout L’amour ne meurt jamais est un désastre complet, cependant. Les décors étaient véritablement engageants et amusants, même s’ils ressemblaient à quelque chose Tim Burton rêve de fièvre. Les costumes ont été frappés ou manqués. La garde-robe de Christine était magnifique, tandis que les costumes de carnaval semblaient provenir de Hot Topic. Lewis brille dans son rôle de fantôme, cependant, et donne vraiment vie à ce spectacle. Pourtant, une grande partie semblait manquer la marque que j’ai du mal à trouver quelque chose de bon à ce sujet.

La pièce nous laisse également avec beaucoup de questions sans réponse et suppose que le public peut combler les lacunes quant à la raison pour laquelle ces personnages autrement sympathiques ont tant sourd en dix ans. Bien sûr, Mme Giry se lamente sur la façon dont Christine a abandonné Phantom – mais Giry était très conscient de la dangerosité de Phantom. Elle savait qu’il avait tendance à tuer des gens. Il ne devrait pas appartenir au public de comprendre que cette femme a un mauvais cas de syndrome de Stockholm. Si cela avait été mieux écrit, le public aurait pu sympathiser davantage avec Meg. Il y avait une femme qui voulait seulement que le Fantôme la remarque pour son propre talent, mais à la place, elle est constamment écartée pour Christine – par sa mère et son employeur. Christine elle-même est réduite à rien de plus qu’un prix à gagner. Elle semble si terriblement superficielle et juste là pour le plaisir d’être là.

Ce spectacle est-il si mauvais qu’il est bon? Non, c’est juste mauvais. Devriez-vous le voir au moins une fois? Oui, pourquoi pas. Vous pourriez en tirer des rires bon marché. L’amour ne meurt jamais, sauf ici, quand il mérite d’être mis hors de sa misère.

