Lauren Jauregui se sent chanceuse que ses parents aient «  accepté  » sa sexualité

2020-10-30 17:00:14

La pop star Lauren Jauregui pense qu’elle a de la chance que ses parents aient «accepté» sa sexualité.

Lauren Jauregui a de la chance que ses parents aient « accepté » sa sexualité.

La pop star de 24 ans s’est révélée bisexuelle en 2016 et elle pense qu’elle a de la chance que ses parents la soutiennent autant.

Elle a déclaré: «Mes parents accordaient plus d’importance à notre relation qu’à leurs croyances proposées, et je suis bénie parce que la plupart des gens des foyers Latinx sont expulsés. La plupart des gens se retrouvent dans la rue et sans-abri, à cause de cette fausse fidélité à une fausse religion inventé par certaines personnes et battu en vous et vos enfants.

«J’étais sorti et je me suis dit: ‘Oh mon Dieu, c’est vraiment traumatisant et je vais juste ramper dans une grotte pendant une semaine sans rien dire à ce sujet.’ Et puis, je me suis juste dit: ‘Ok, c’est arrivé, et les gens savent. Qu’est-ce que je vais faire?’ »

Lauren – qui a d’abord connu la célébrité dans le cadre de Fifth Harmony – a pris la décision consciente de «s’approprier» sa sexualité.

La beauté brune a décidé d’aborder la question dans une lettre adressée au président Donald Trump et à ses partisans à la suite des élections américaines.

Elle a déclaré au podcast ‘En La Sala’: « J’ai écrit cette lettre à Trump et à ses partisans de Billboard, et c’est là que je suis sorti avec moi-même, en tant que moi-même. Je le possède, et c’est qui je suis et c’est pourquoi j’ai peur pour moi et ma communauté en ce moment. »

Dans la lettre, Lauren a expliqué qu’elle était « fière » de sa sexualité.

Elle a poursuivi: «Je suis fière de faire partie d’une communauté qui ne projette que l’amour, l’éducation et le soutien les uns des autres.

« Je suis fière d’être la petite-fille et la fille d’immigrants qui ont eu le courage de quitter leurs maisons et de venir dans un tout nouveau monde avec une langue et une culture différentes et de s’immerger sans peur pour commencer une vie meilleure pour eux-mêmes et leurs familles. »

Mots clés: Lauren Jauregui, Cinquième Harmonie, Donald Trump Retour au Feed