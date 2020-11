Laura Ashley relancera dans les magasins Next à partir de l’année prochaine

Laura Ashley devrait relancer l’année prochaine dans le cadre d’un nouveau partenariat avec le géant du vêtement Next.La marque d’articles pour la maison et de mode a déposé une demande d’administration en mars et a été contrainte de fermer 70 magasins à l’époque.Les administrateurs de Laura Ashley, PwC, prévoyaient également de supprimer 268 bureaux. emplois et congédiement de plus de 1500 travailleurs, accusant le coronavirus d’avoir fait basculer l’entreprise de 70 ans par-dessus bord.Mais aux termes d’un accord négocié avec Next plus tôt ce mois-ci, Laura Ashley réintroduira ses articles ménagers dans Les magasins du détaillant de mode et en ligne à partir du printemps 2021.Laura Ashley relancera sous la direction de nouveaux propriétaires Gordon Brothers, avec «une équipe britannique de créateurs qui continue de battre le drapeau» pour la marque, selon un porte-parole.Poppy Marshall-Lawton , responsable de la marque et des partenariats chez Laura Ashley, a déclaré qu’elle était «très heureuse» de s’associer à Next. Elle a déclaré: «Nous nous sommes sentis en partenariat avec un détaillant aussi dynamique et britannique Comme Next a été la progression parfaite: 70 magasins ont été fermés en mars. (Getty) «Laura Ashley elle-même a toujours été inspirée par le passé mais enthousiasmée par l’avenir, alors avoir la chance de redynamiser la marque est un nouveau chapitre parfait dans notre histoire déjà fabuleuse.» Le directeur général de Next, Simon Wolfson, a ajouté l’entreprise est «ravi» de s’associer à Gordon Brothers et Laura Ashley. Il a déclaré: «Nous pensons que la combinaison de la vision de conception de l’équipe de Laura Ashley et de l’infrastructure en ligne et de vente au détail de Next peut se combiner pour revitaliser cette marque de classe mondiale.» Torrid Laura Ashley a été fondée en 1953 par l’équipe de mari et femme Bernard et Laura Ashley. Depuis, elle est devenue une marque mondialement connue avec des activités dans la vente au détail, la vente en gros, les licences et la franchise.La marque a été vendue en avril, un mois après avoir annoncé la fermeture de 70 magasins au Royaume-Uni. Les activités en ligne de la société ont continué à se négocier pendant le verrouillage, les administrateurs ayant précédemment déclaré qu’ils espéraient que de nombreux magasins seraient en mesure de rouvrir.Au cours de l’été, les administrateurs de la société ont annoncé que sa division de fabrication fabriquerait 3000 ensembles de gommages médicaux par semaine pour aider. les efforts pour lutter contre le coronavirus. L’activité s’est déroulée sur le site de fabrication Texplan du groupe basé à Newtown, au Pays de Galles, avec 41 employés volontaires pour retourner au travail pour aider.

YöL Laura Ashley Hampstead White Floral Wallpaper Perlescent Cream Flower Vinyl Ce papier peint floral intemporel hampstead de la collection Laura Ashley's Home est sûr d’ajouter une touche de classe et de style à vos murs. Dispose d’un motif floral dans des tons crème perlés partout, fixé sur un vinyle blanc de luxe pour un fond d’écran vraiment magnifique. br Ce papier peint est

Absolute Cult DC Comics Femmes-apos;s Wonder Woman 84 Bienvenue dans les années 80 Boyfriend Fit T-Shirt à manches longues Noir X-Large X-Large - Noir - Me demande. Puissance. Courage. Hommage à l’étonnant Amazone avec cet excellent morceau de marchandise officielle de DC Comics. Cette officielles...

