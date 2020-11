« L’attraction est la porte dérobée à la qualification pour la Coupe du monde »

La question de la signification de la Ligue des Nations ne se pose pas pour Xaver Schlager. Le professionnel de Wolfsburg attache une grande importance à la compétition pour deux raisons: en cas de victoire de groupe, l’équipe de l’ÖFB serait parmi les meilleures nations lors de la prochaine édition, et il y aurait de bonnes chances de participer aux barrages pour la Coupe du monde 2022 si la qualification devait mal tourner.

« La plus grande attraction est certainement la porte dérobée pour la qualification pour la Coupe du monde », a déclaré Schlager jeudi à Vienne. « Le fait que vous jouiez ensuite contre les très grandes équipes est un bonus supplémentaire. »

Dans ce contexte, Schlager comprend également que l’UEFA traverse les matches internationaux de novembre malgré la situation tendue de Corona à travers l’Europe. « D’une part, c’est difficile à justifier, d’autre part, beaucoup d’argent est perdu si les matchs n’ont pas lieu. » Le milieu de terrain a déclaré que cette somme manquait aux associations nationales et donc également à de nombreux petits clubs amateurs.

De plus, les matchs internationaux aux heures de grande écoute pendant les heures de fermeture offrent également une certaine variété. «Si vous ne pouvez pas faire grand-chose de toute façon, vous pourriez être heureux s’il y a au moins deux heures de distraction dans la soirée», suggéra Schlager.

Xaver Schlager: « Peut s’énerver sur la signification »

Schlager n’a pas voulu condamner la mise en œuvre du test match contre le Luxembourg, dans lequel le joueur de 23 ans a été épargné. « L’UEFA a décidé qu’il en était ainsi. Vous pouvez être contrarié par le sens du but, mais le fait est que cela a été joué. Nous avons gagné 3-0 et avons pu essayer plusieurs choses. »

Le légionnaire allemand a admis qu’il ne trouvait pas les jeux comme celui du Luxembourg particulièrement attractifs. « Les matchs tests sont toujours quelque chose qui leur est propre. En tant que footballeur, vous n’aimez pas jouer des matchs tests et vous vous concentrez généralement sur une compétition. »

À cet égard, il sera intéressant pour les coups sûrs en Ligue des Nations dimanche contre l’Irlande du Nord et mercredi contre la Norvège. Ensuite, cela revient au VfL Wolfsburg, où un différend entre l’entraîneur Oliver Glasner et le directeur sportif Jörg Schmadtke a récemment fait la une des journaux. « Je ne pense pas que ce soit si dramatique. Les différences et les désaccords sont normaux, ils devraient être là aussi, pour que vous puissiez continuer à avancer », a expliqué Schlager. Glasner avait critiqué publiquement la politique de transfert de son club et avait reçu une réprimande de la part du sommet du club.