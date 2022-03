L’Attaque des Titans saison 4 épisode 25 : récap et explication de la fin

L’épisode 25 de la saison 4 de L’Attaque des Titans intitulé ‘Night of the End’ est centré sur les conflits entre les personnages impliqués dans le soulèvement anti-Eren.

Alors que Jean est dans un dilemme à cause de son profond désir d’une vie paisible et de la dure réalité du monde, Mikasa se débat intérieurement alors que le jour pour affronter Eren et finalement arrêter son plan génocidaire approche. Malheureusement, la rivalité passée des Marlyeans et des Eldiens continue d’affecter leur travail d’équipe actuel alors qu’ils tentent de discuter de leurs réserves. Voici tout ce que vous devez savoir sur la fin de l’épisode 25 de la saison 4 de L’Attaque des Titans.

Attention spoilers sur l’épisode 25 de la saison 4 de L’Attaque des Titans

Récap L’Attaque des Titans saison 4 épisode 25

Après avoir réussi à sauver Jean, Yelena et Onyankopon des Yaegeristes, les Eldiens et les Marleyens qui se sont unis pour empêcher Eren d’exécuter ses plans génocidaires dînent ensemble quelque part dans la jungle. Quelque temps plus tôt, Hange avait personnellement discuté du scénario actuel avec Jean et Mikasa. Alors que ce dernier lui propose immédiatement de l’aider à persuader Eren de ne pas commettre l’impensable, le premier émet plusieurs réserves. Mais après que Hange lui ait rappelé les sacrifices de ses camarades décédés, il accepte également de se joindre au plan.

Mais juste avant de dîner ensemble, les Eldiens et les Marleyens qui se sont donné la main pour la même raison semblent être en conflit à l’idée de travailler aux côtés de leurs ennemis jurés. Le général Magath interroge Hange sur son changement soudain d’avis et s’ouvre également sur sa haine pour les Eldiens, qu’il continue d’appeler les Diables. Il est convaincu que lui et les Marleyans avaient raison depuis le début à propos des habitants de Paradis Island. Consterné par ses commentaires haineux, Jean soutient que son peuple ne s’est défendu que contre d’innombrables Titans que le pays de Magath a délibérément envoyés pour tuer les Eldiens.

Malheureusement, Magath ne se soucie pas moins des arguments de Jean et évoque l’histoire de guerres et d’effusions de sang vieille de 2 000 ans qui a été lancée par Ymir. Hange essaie de calmer les choses en arguant que les discussions sur le passé sont rendues sans objet par la réalité présente, mais les différences émotionnelles ne sont mises en évidence que dans les arguments ultérieurs. Yelena, qui a écouté en silence toute la conversation, rappelle aux Eldiens et aux Marleyens leurs crimes odieux.

Les discussions deviennent rapidement incontrôlables et culminent en un violent passage à tabac de Reiner par Jean lorsque le détenteur du Titan blindé avoue quelque chose sur son passé. Heureusement, Gabi intervient et calme les choses en s’excusant auprès de Jean, qui reprend ses esprits et s’éloigne. Le lendemain, il réveille Gabi et Reiner alors que les membres du soulèvement anti-Eren se dirigent vers le port. Mais en cours de route, ils sont arrêtés par le Cart Titan, qui les informe que le port est occupé par les Yeagerists.

Fin de L’Attaque des Titans saison 4 épisode 25 : Pourquoi Jean a-t-il battu Reiner ? Qu’est-ce qui pousse Gabi à s’excuser auprès de lui ?

Lorsque Yelena pousse Jean à en savoir plus sur la mort de son ami Marco et à découvrir la vérité par lui-même, Annie avoue qu’elle a retiré son équipement de manœuvre verticale, après quoi un Titan l’a mangé. Avant qu’elle ne puisse assumer l’entière responsabilité de l’incident, Reiner intervient et soutient qu’elle ne faisait que suivre ses ordres. Le détenteur du Titan blindé explique qu’il a été contraint de prendre la décision drastique parce que Marco l’avait accidentellement entendu parler à Bertolt.

Alors qu’il savait que c’était le seul moyen de garder leur secret, Reiner était submergé par la culpabilité après cet incident. Bien que Jean semble être en contrôle après avoir appris la vérité sur la mort de ses amis, quelques instants plus tard, il saute sur Reiner et continue de lui frapper le visage même lorsque ses camarades tentent de l’arrêter. Cependant, il finit par reprendre ses esprits lorsqu’il frappe Gabi, qui serre Reiner dans ses bras pour le protéger des coups impitoyables de Jean. Elle s’excuse ensuite auprès de lui, consciente du fait que les personnes avec lesquelles elle s’est battue et pour lesquelles elles ont blessé les autres.

Gabi a montré une compréhension remarquable de tout le conflit depuis qu’elle est émue par la gentillesse de la famille de Sasha. Cela se reflète dans ses excuses désespérées à Jean car elle sait que la haine doit conduire à la mort d’innombrables personnes innocentes. Son intervention mature semble fonctionner car Jean se calme rapidement et s’excuse même auprès de Gabi le lendemain matin.

Yelena vient-elle d’une petite nation annexée par Marley ? Pourquoi a-t-elle menti sur son passé ?

Lorsque Yelena s’est jointe à Eren et Zeke pour mettre en œuvre le plan d’euthanasie et mettre fin au conflit qui a entraîné d’innombrables morts au cours de deux mille ans, elle avait dit à ses camarades qu’elle venait d’une petite nation que Marley avait annexée. Cependant, ses affirmations n’ont jamais été mises à l’épreuve tout au long de l’histoire.

Il s’avère que le général Magath et Pieck ont ​​vérifié les antécédents de Yelena et ont découvert la vérité choquante à son sujet. Indépendamment de ses affirmations, elle venait en fait d’une famille Marley typique et n’a jamais été victime des ambitions de colonisation du pays. En fait, Yelena a concocté toute l’histoire juste pour pouvoir s’intégrer à ses nouveaux camarades tout en travaillant aux côtés de Zeke.

Les raisons de ses mensonges sont évidentes dans sa révérence pour Zeke, et il semble qu’après sa désillusion avec Marley, Yelena ait trouvé un sens à son objectif de mettre fin au grand conflit. Par conséquent, elle a fait tout ce qui était en son pouvoir, y compris mentir, juste pour pouvoir travailler avec Zeke et l’aider à réaliser sa version de la solution au problème d’Eldian et Marley.