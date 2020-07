L’attaquant lié aux Wolves et Newcastle pourrait voir son contrat de 85000 £ par semaine résilié – .

in

Newcastle United et les Wolves pourraient avoir de la chance avec la Juventus réfléchissant à la perspective de mettre fin au contrat de 85000 £ par semaine de Gonzalo Higuain, selon Tuttosport.

Ce n’est pas chaque année que l’un des buteurs les plus prolifiques du football européen est disponible pour absolument rien.

Mais c’est un vieil été étrange pour de nombreuses raisons.

Les projets de transfert de la Juventus ont été durement touchés par une crise financière en cours et, les champions de Serie A cherchant à financer un accord de 35 millions de livres sterling pour Arkadiusz Milik de Napoli, ils pourraient être contraints de faire leurs adieux à un autre numéro neuf de première classe.

Comme le souligne Tuttosport, Higuain est l’un des plus hauts revenus de la Juventus, remportant 4,5 millions de livres sterling par an plus des bonus.

En conséquence, le directeur sportif Fabio Paratici pourrait chercher à annuler le contrat d’un ancien attaquant du Real Madrid 11 mois avant la date d’expiration, libérant ainsi des fonds pour amener l’international polonais Milik à Turin.

Les loups et Newcastle suivront certainement la situation de près.

L’Express a rapporté en mai qu’une paire de clubs de Premier League pesait une offre ambitieuse pour l’international argentin de 32 ans.

TuttoJuve a confirmé ces affirmations, suggérant que les Wolves offriraient à Higuain un contrat de trois ans d’une valeur de 80000 £ par semaine.

Dans l’état actuel des choses, cependant, ni les Wolves ni Newcastle ne sont en position de force.

Lorsque les Magpies ont été liés pour la première fois à Higuain, il ne semblait qu’une question de temps avant que la prise de contrôle de l’Arabie saoudite ne soit achevée. Deux mois plus tard, Mike Ashley est toujours aux commandes et, comme le dit Alan Shearer, Steve Bruce «ne sait pas s’il fera du shopping à Lidl ou à Harrods».

Les loups, quant à eux, manqueront la Ligue Europa si Arsenal battait Chelsea lors de la finale de la FA Cup samedi – un pas en arrière majeur pour un club habitué à aller dans une direction.

