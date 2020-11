L’attaquant du BVB Erling Haaland remporte le Golden Boy Award 2020

L'Oreal Paris L'Oréal Dermo Expertise Age Perfect Golden Age Sérum 125ml

L'Oréal Dermo Expertise Age Perfect Golden Age Sérum 125ml est un sérum qui ré-hydrate intensément et réveille l'éclat de la peau. Formulé au calcium et micro-perles, il offre plusieurs actions : Rafraîchit et lisse les marques de sommeil et de fatigue. Ré-hydrate pour repulper et enlever les sensations de