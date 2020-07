L’attaquant de Liverpool, les Rangers, voudraient «  tout avoir  », déclare son coéquipier – .

Photo par Athena Pictures / Getty Images

L’attaquant de Liverpool, Rhian Brewster, livre la marchandise à Swansea City, et il n’est pas surprenant que Steven Gerrard le veuille aux Rangers.

Les Rangers veulent signer Brewster en prêt de Liverpool dans le mercato d’été, selon un rapport publié dans The Scottish Sun en juin.

Avec Lille intéressé par Alfredo Morelos, selon Sky Sports, le Gers aura besoin d’un attaquant de remplacement si le Colombien part.

Les progrès de Brewster à Swansea ont été admirables et il y a tout lieu de croire que le joueur de 20 ans – prêté aux Swans du club de Premier League de Liverpool pour le moment – réussira également aux Rangers.

Andre Ayew joue avec Brewster à Swansea, et l’ailier international ghanéen de 30 ans a fait l’éloge de l’international anglais des moins de 21 ans.

Le Times cite Ayew comme disant à propos de Brewster: «Il a tout pour jouer. Il a des buts, de la vitesse, de la puissance et des tirs.

«Il est encore jeune et a quelques choses à améliorer, mais quand on parle de finition pure, d’être devant le but et de tirer, il a tout pour plaire. Il travaille dur et il sera un des meilleurs joueurs.

«Il apprend à se débrouiller avec les hommes semaine après semaine, ce qui n’est pas facile. Le championnat est dur.

«Il a de grandes ambitions et je prie pour qu’il puisse amener ce club à atteindre ses objectifs. Je pense que ce sera un grand tournant dans sa carrière. Il a les qualités pour être en Premier League et il n’y a pas de discussion à ce sujet.

Statistiques

Brewster a fait 20 départs et une apparition de remplaçant dans le championnat pour Swansea depuis son arrivée en janvier, marquant 10 buts dans le processus, selon WhoScored.

Pendant ce temps, le manager des Rangers, Gerrard, a rejeté les spéculations le liant à Bristol City, The Express rapportant plus tôt ce mois-ci que le club du championnat serait intéressé par la nomination de l’ancien milieu de terrain international anglais comme nouveau patron.

Gerrard a déclaré à The Evening Express: «Je suis content ici, je suis heureux. Mon peuple n’a rien entendu de Bristol City, alors je pense que ce n’est que des rumeurs et des rumeurs.

Photo par Ian MacNicol / Getty Images

