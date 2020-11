L’attaquant de 10 millions de livres pourrait avoir Aston Villa et West Brom en tête après le snob du patron – .

in

Photo de Dave Thompson / Piscine via Getty Images

L’attaquant de Southampton, Michael Obafemi, souhaitait peut-être qu’Aston Villa et West Bromwich Albion poursuivent leur intérêt apparent à le signer.

Obafemi a attiré l’attention avec des buts contre Chelsea et Manchester United la saison dernière et était une cible pour Aston Villa et West Brom dans la fenêtre de transfert d’été, selon Le soleil.

Le journal a affirmé que les rivaux locaux auraient pu donner suite à une offre ferme s’ils avaient reçu une indication selon laquelle Southampton était « ouverte à faire des affaires » pour l’Irlandais, pour lequel ils étaient susceptibles de vouloir une redevance d’environ 10 millions de livres sterling.

Mais Obafemi est resté à St Mary’s, alors que Villa et West Brom renforçaient leurs options grâce aux ajouts d’Ollie Watkins et de Karlan Grant, respectivement.

Et alors que cette dernière paire a fait des débuts brillants dans ses sorts des Midlands, Obafemi n’a joué que 19 minutes de football cette saison – en championnat et en coupe.

Parler via Hampshire en direct Cette semaine, le manager de Southampton Ralph Hasenhuttl a expliqué pourquoi le joueur de 20 ans ne figurait pas dans ses plans.

«Le problème avec Michael était toujours qu’il jouait un bon match, puis reculait un peu et n’était pas assez professionnel pour forcer ou conserver sa position dans l’équipe ou dans l’équipe», a-t-il déclaré.

Bryn Lennon / Getty Images

«Cela rend trop facile pour les autres d’aller au-dessus de lui. Je pense que c’est ce qu’il doit apprendre.

«Une fois qu’il est dans l’équipe, ne le donnez pas si facilement et essayez d’être agressif et dangereux devant le but.

«Je pense que c’est quelque chose qui lui manque, mais il est jeune, il a encore beaucoup à apprendre et c’est une sorte de mentalité mais aussi une sorte de qualité.

Photo par Alex Livesey – Danehouse / Getty Images

L’absence de Danny Ings pourrait voir les chances d’Obafemi augmenter dans les quatre à six prochaines semaines.

Mais s’ils ne le font pas, il se demandera peut-être ce qui aurait pu être, avec Aston Villa et West Brom.

Fans de Southampton – Hasenhuttl devrait-il ramener la «cible» estivale d’Aston Villa et de West Bromwich Albion?

