L’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang attaque l’association africaine

Le harceleur d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang a tiré contre l’association de football africaine CAF après un match angoissant avant le prochain match de qualification pour la Coupe d’Afrique contre la Gambie.

L’équipe nationale gabonaise est arrivée à l’aéroport de Gambie dimanche soir à 23h30 heure locale. Selon les médias, les passeports des joueurs nationaux ont été retirés sur place, bien qu’ils aient présenté des tests corona négatifs aux officiels.

Il a fallu jusqu’à 6 heures du matin avant que l’équipe soit autorisée à entrer dans le pays. Le match était initialement prévu pour 16 heures, mais le coup d’envoi a depuis été reporté d’une heure.

La star d’Arsenal a documenté le processus sur ses canaux de médias sociaux. Vers 2h30 du matin, environ trois heures après son arrivée à l’aéroport, le joueur de 31 ans a posté une vidéo sous le titre: « Nous attendons toujours l’entrée en Gambie et le match est déjà à 16 heures. Génial. »

Après son arrivée dans le bus de l’équipe, l’ancien attaquant du BVB n’a pas pu résister à un coup. « Enfin dans le bus. Merci pour la motivation supplémentaire, la Gambie », a écrit le capitaine des Gabonais.

Quelque temps plus tard, Aubameyang a laissé libre cours à sa colère et a tiré sur l’organisation de l’Union africaine. « Cela ne nous démotivera pas, mais les gens doivent le savoir. Par-dessus tout, ils doivent savoir que les FAC en sont responsables », a-t-il déploré viaTwitter: « En 2020, nous voulons que l’Afrique grandisse, mais ce n’est pas la manière d’y arriver. »

Les joueurs se seraient sentis comme des « otages ».