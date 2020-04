LaToya Morgan parle de la salle des écrivains de la saison 11

Comme des dizaines d’émissions de télévision à travers le paysage de la culture pop, AMC Les morts ambulants l’univers traverse une tonne d’incertitude en ce moment. Fin de la dixième saison de la série originale et première de la série limitée dérivée The Walking Dead: World Beyond ont tous deux été repoussés à un moment plus tard cette année. Alors qu’on nous a donné un excellent teaser pour Craindre le mort-vivantC’est la sixième saison, ce que nous savons de mieux sur son retour, c’est qu’elle est prévue pour un certain temps cet été. Bien qu’il soit compréhensible que tout cela semble être une fatalité pour les fans, il y a de bonnes nouvelles à signaler dans la mesure où la salle des écrivains est en train de se brancher sur la saison 11 depuis plus d’un mois maintenant.

Entretien avec BuzzFeed News, producteur consultant LaToya Morgan a révélé que les scénaristes de la série travaillaient à domicile et qu’un certain programme de réunions en ligne populaire a rendu l’expérience beaucoup plus facile à la fois sur le plan personnel et professionnel: «Je pense que Zoom offre une excellente occasion de vérifier visuellement avec les gens. visages, même si c’est dans ces boîtes de Brady Bunch, vous vous dites: « D’accord, vous êtes en sécurité. Nous allons tous passer à travers ensemble. Donc, c’est rassurant dans un sens. »

Les réunions de vidéoconférence de groupe de la salle des écrivains comprennent généralement de 6 à 9 personnes et durent entre quatre et cinq heures, avec des pauses entre les deux. Chose intéressante, l’équipe constate qu’elle participe aux réunions Zoom moins de temps qu’elle ne le ferait si elle se réunissait physiquement. Pour Morgan, ce raccourcissement du temps crée une concentration plus profonde car tout le monde est maintenant bien conscient du temps avec lequel il doit travailler pour faire avancer les choses. Même si ce n’est pas la situation idéale pour les écrivains, elle apprécie d’avoir la capacité pour eux de continuer à faire leur travail. « Bien sûr, tout cela est perturbateur à certains égards, mais en fin de compte, nous sommes toujours en mesure de faire notre travail. Nous sommes extrêmement chanceux et chanceux de pouvoir le faire, et tout fardeau ou petite technologie pépins que nous avons vraiment pâles par rapport au travail qui est fait par tous nos travailleurs essentiels, nos médecins, nos infirmières, nos facteurs. Nous sommes donc capables de supporter. «