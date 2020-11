L’Atletico Madrid en Ligue des champions seulement 1-1 au Lok Moscou

L’Atletico Madrid n’a pas réussi à égaler le leader du Bayern Munich dans le groupe A de Salzbourg de la Ligue des champions de football, du moins pendant une courte période.

Les Espagnols n’ont pas dépassé un nul 1-1 lors de leur troisième match au Lok Moscou mardi et détiennent désormais quatre points. Les Russes sont à deux points de retard. Avant le match à domicile du soir contre les champions du record d’Allemagne, qui étaient toujours impeccables après deux matchs, Salzbourg a tenu le fond avec un point.

Dans la poule B, le Borussia Mönchengladbach a grimpé en tête du classement avec une victoire 6-0 à Schachtar Donetsk. Les Allemands entraînés par Marco Rose ont remporté le plus grand succès en. Grâce à des buts d’Alassane Plea (8e, 26e, 78e), Ramy Bensebaini (44e) et Lars Stindl (65e) et un but contre son camp de Walerij Bondar (17e) la « première classe » de l’histoire du club. Le joueur de l’équipe ÖFB Stefan Lainer a préparé le premier but avec un centre exemplaire et a joué jusqu’à la 82e minute. Hannes Wolf (à partir du 69e) et Valentino Lazaro (à partir du 75e) sont entrés dans le jeu en tant que « jokers ». Gladbach (5) a dépassé Donetsk (4) d’un point, suivi de l’Inter Milan (2) et du Real Madrid (1).

Les Madrilènes ont pris les rênes à Moscou dès le début, la direction n’était donc qu’une question de temps. Elle était parfaite à la 18e minute. Jose Maria Gimenez s’est dirigé après le centre d’Hector Herrera. La joie est vite partie, puisque l’arbitre Benoit Bastien, après avoir consulté les images télévisées, siffle un penalty pour un handball malchanceux de Herrera, dont Anton Mirantschuk (25e) a utilisé avec confiance. Le joueur offensif de 25 ans avait marqué pour la dernière fois à domicile 2-1 contre le Bayern. Atletico a failli se soumettre à nouveau, Angel Correa a frappé la barre transversale de 20 mètres (31e). Après la pause, l’équipe de l’entraîneur Diego Simeone était plus proche de la victoire, mais restait face à une bonne défensive à domicile sans autre but. Le 25 novembre, les deux équipes se retrouveront à nouveau en Espagne.