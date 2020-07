L’Atletico Madrid devrait également s’intéresser à Dominik Szoboszlai

PUMA T-Shirt pour l'entraînement Turn It Up pour Femme, Rose/Bruyère, Taille S, Vêtements

Pink - Si tu aimes montrer ton ventre, ce t-shirt est fait pour toi. Grâce à son ourlet avant à nouer, ce t-shirt te donne non seulement du style, mais possède également une forme agréable et plus de flexibilité. Quand l'entraînement devient plus intensif, la technologie dryCELL de PUMA maintient le corps au sec,