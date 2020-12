L’Atletico Madrid contre le Bayern Munich aujourd’hui dans le téléscripteur en direct

Lors de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, le Bayern, déjà qualifié pour les huitièmes de finale, se rendra aujourd’hui à l’Atletico Madrid en Espagne. Ici, vous pouvez être là dans le téléscripteur en direct.

Ligue des champions: l’Atletico Madrid contre le FC Bayern Munich aujourd’hui dans le téléscripteur en direct – avant le départ

Avant de commencer:

La pause de Neuer signifie que le nouveau venu Alexander Nübel ne disputera que son deuxième match de compétition (après le match de coupe contre Düren). « Tout le monde peut attendre avec impatience le match dans le nouveau stade de Madrid. Jouer contre l'Atletico en tant que jeune joueur est une expérience formidable. Vous devriez l'apprécier », a déclaré l'entraîneur Hansi Flick.

Avant de commencer:

Le match, qui n'a pas de sens d'un point de vue tabulaire et munichois, est abordé par le FC Bayern sans Manuel Neuer, Robert Lewandowski et Leon Goretzka, qui n'ont même pas commencé le voyage dans la métropole espagnole. « Il est important que vous puissiez descendre. Surtout avec le programme gigantesque des dernières semaines et des derniers mois, il est à noter qu'il est difficile de faire des pauses », a expliqué Neuer.

Avant de commencer:

Cela commence à 21 heures dans le Wanda Metropolitano de Madrid. Le jeu est réalisé par Clément Turpin de France.

Avant de commencer:

Bienvenue sur le téléscripteur en direct Atletico Madrid contre le FC Bayern Munich lors de la 5e journée de la Ligue des champions.

Le FC Bayern à l’Atletico Madrid en direct à la télévision et en direct

L’apparition du FC Bayern à Madrid est en direct et exclusive à Ciel à voir. Le diffuseur de télévision payante partage les droits de diffusion de la Ligue des champions avec DAZN. Le service de streaming montre le reste des matchs de la journée en direct et exclusivement dans leur intégralité.

À Ciel vous avez le choix entre le jeu unique et la conférence: Open Sky Sport 2 HD Wolff Fuss commente le match Atletico contre Bayern dans le match simple, vous regardez la conférence avec les jeux parallèles Sky Sport 1 HD. En plus de diffuser à la télévision, vous pouvez Ciel-Clients via Sky Go accéder à un flux en direct.

Sur DAZN En plus de nombreux matchs en direct, vous pouvez également voir les moments forts de tous les matchs de la classe reine à seulement 40 minutes après le coup de sifflet final. Il y a aussi le football de haut niveau de la Bundesliga, de la Ligue Europa, de la Serie A, de la Liga, de la Ligue 1 et de la Ligue des Nations. Vous pouvez même tester tout cela gratuitement pendant un mois.

Ligue des champions, Atletico-FC Bayern: alignements probables

Si l’Atletico peut se rabattre sur son meilleur alignement, la situation du personnel au FCB est difficile. En plus des joueurs épargnés, Goretzka et Tolisso et le suspendu Roca sont portés disparus.

Atletico Madrid: Oblak – Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso – Koke, Saul Niguez – Llorente, Carrasco – Joao Felix, Lemar

FC Bayern: Nübel – Pavard, Boateng, Hernandez, Sarr – Alaba, Martinez – Sane, Müller, Costa- Choupo-Moting

Ligue des champions: le tableau du groupe A en un coup d’œil

Avec seulement cinq points en quatre matchs, l’Atletico subit beaucoup de pression et ne peut pas se permettre de perdre contre le FC Bayern pour ne pas mettre en danger les progrès.