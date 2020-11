L’Atlético en pole position après avoir battu le Barça, Madrid glisse – Football

L’Atlético Madrid a renforcé son statut de premier favori de la course au titre de la ligue espagnole samedi après avoir battu Barcelone et vu le Real Madrid prendre du retard.

Sous l’entraîneur Diego Simeone, l’Atlético savait ce que c’était de battre Barcelone en Ligue des champions et en Copa del Rey, mais il s’était vu refuser une victoire sur l’équipe de Lionel Messi en championnat national en 20 tentatives consécutives.

Sa première victoire contre Barcelone dans la compétition depuis 2010 l’a laissé à égalité de points avec le leader du championnat Real Sociedad avant que le club du Pays basque ne se rende à Cadix dimanche.

Le Barcelone de Ronald Koeman a été laissé languissant à la 10e place à neuf points de retard. L’Atlético et Barcelone ont des matchs en cours en raison de leur début de saison tardif après avoir disputé les quarts de finale de la Ligue des champions en août.

«Il est vrai que nous ne les avions pas battus depuis des années, même si nous étions proches. C’est la récompense de travailler pour cette victoire », a déclaré Simeone, sans renoncer à son mantra d’aller de l’avant« match par match ».

« Nous gardons toujours la même philosophie dans les bons et les mauvais moments: nous nous concentrons sur le prochain match », a-t-il déclaré.

La victoire tant attendue est intervenue après qu’une équipe madrilène affaiblie par des blessures et des infections à coronavirus ait perdu des points pour le deuxième tour consécutif lorsqu’elle a fait match nul 1-1 à Villarreal.

PIQUE BLESSÉ

En plus des problèmes de blessure de Barcelone, le leader de la défense Gerard Pique a subi ce que son club a appelé une entorse du genou droit au début de la seconde période lorsque Ángel Correa est tombé sur sa jambe et l’a fait fléchir vers l’intérieur.

Pique a immédiatement appelé à l’aide. Il s’éloigna avec précaution de son propre pouvoir, mais il semblait en larmes.

Barcelone a également perdu Sergi Roberto à la suite d’une apparente blessure à la cuisse droite dans les dernières minutes.

Barcelone était déjà sans Ansu Fati pendant quatre mois après avoir dû être opéré au genou gauche la semaine dernière.

CLASSE CARRASCO

Deux superbes touches de Yannick Carrasco se sont avérées être la clé pour que l’Atlético brise sa décennie de frustration face au Barça.

Après être passé de près par Saúl Ñíguez et Marcos Llorente, le match au Wanda Metropolitano a basculé en faveur des hôtes lorsque Correa a sauté sur une mauvaise passe de Pique et a lancé le ballon en avant pour Carrasco brisant le flanc gauche. Marc-André ter Stegen s’est précipité pour perturber la contre-attaque, mais Carrasco a utilisé une touche habile pour pousser le ballon entre les jambes du gardien de but. Sa touche suivante a envoyé le ballon bien en dehors de la surface dans le filet ouvert.

« La façon dont nous avons concédé le but est inquiétante », a déclaré Koeman. «Une grande équipe ne peut pas concéder de but comme ça, à la 47e minute et avec le ballon.»

Lionel Messi a tenté de rallier son équipe avec des centres pour Clément Lenglet et Antoine Griezmann, dont les en-têtes ont été facilement sauvés par Jan Oblak.

Sinon, l’Atlético a joué le jeu qu’il adore: mettre la main sur l’attaque adverse et laisser le chronomètre faire le reste.

« La ligue est encore longue et il reste encore beaucoup de matchs, mais cette défaite nous oblige à enchaîner une longue série de victoires », a déclaré Koeman.

PÉNALITÉ DE COURTOIS

Sans le leadership de Sergio Ramos et la touche de but de Karim Benzema, le Madrid de Zinedine Zidane a dû conserver un point à El Estadio de la Cerámica.

Madrid a pris un départ prometteur lorsque l’attaquant rarement utilisé Mariano Díaz a bien fait de la tête sur un centre de Dani Carvajal trois minutes après le coup d’envoi.

Madrid a contrôlé le reste de la première mi-temps, mais Villarreal d’Unai Emery s’est amélioré après le redémarrage.

L’égalisation est survenue lorsque Courtois a balayé Samuel Chukwueze de ses pieds dans la surface en essayant de disputer une balle. Gerard Moreno est intervenu pour convertir le penalty résultant à la 76e.

« Dessiner avec les champions en titre peut vous laisser satisfait, mais la façon dont nous jouions m’a laissé le sentiment que le match était à nous de gagner », a déclaré Emery.

Villarreal est à la troisième place à un moment du rythme.

Madrid manquait Ramos, Benzema et Federico Valverde en raison d’une blessure. Casemiro, Éder Militão et Luka Jovic n’étaient pas disponibles après avoir été testés positifs pour le coronavirus. Mais il avait encore un 11 de départ, y compris Eden Hazard, Luka Modric et Toni Kroos, et Zidane a utilisé Francisco «Isco» Alarcón et Marco Asensio comme remplaçants.

Madrid, qui a perdu 4-1 à Valence au tour précédent avant la pause internationale de la semaine dernière, est resté à la quatrième place avec un match en cours.

SIX BUTS À SÉVILLE

Deux buts tardifs ont donné à Séville une victoire 4-2 sur le Celta Vigo pour freiner les débuts de l’entraîneur Eduardo Coudet.

Un football attrayant en première mi-temps s’est terminé 2-2. Jules Kounde et Youssef En-Nesyri ont marqué pour Séville, et Iago Aspas du Celta et Manuel «Nolito» Agudo ont profité de quelques gardes bâclés de Tomas Vaclik pour terminer deux ballons perdus.

Vaclik a refusé Santi Mina de près avant que Séville ne pousse pour un vainqueur.

Le tir lointain de Sergio Escudero a dévié un défenseur et a bouclé le gardien du Celta, Ruben Blanco, à la 85e. Munir El Haddadi a inscrit un quatrième but après que sa frappe ait également frappé un défenseur pour tromper Blanco.

De plus, Elche a fait match nul 1-1 à Levante.

