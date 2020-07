L’Asus ROG Phone 3 grimpe au-dessus de ses rivaux avec l’option 160 Hz cachée

L’Asus ROG Phone 3 dispose d’un mode 160 Hz caché.

Vous pouvez activer le mode en utilisant une commande ADB.

Cependant, il n’y a pas beaucoup de jeux et d’applications optimisés pour 144 Hz ou 160 Hz.

L’Asus ROG Phone 3 est à égalité avec le Red Magic 5G et le Lenovo Legion Phone Duel comme ayant le taux de rafraîchissement le plus élevé sur un smartphone, à 144Hz.

Ce taux de rafraîchissement élevé signifie que vous pouvez vous attendre à des animations plus fluides lorsque vous parcourez les menus et que vous jouez à des jeux. Mais que se passe-t-il si même 144 Hz ne vous suffit pas? Ou peut-être êtes-vous simplement curieux? Bien, Développeurs XDA a découvert que le ROG Phone 3 a une option cachée pour activer un taux de rafraîchissement de 160 Hz.

Vous devrez exécuter la commande ADB shell adb setprop debug.vendor.asus.fps.eng 1 pour activer ce nouveau mode. La prise note que vous devrez ensuite redémarrer votre téléphone, l’option 160 Hz étant disponible via la vignette rapide du taux de rafraîchissement ou les paramètres> le taux de rafraîchissement de l’affichage.

Vous voulez revenir à la normale? Ensuite, vous devrez entrer la commande shell adb setprop debug.vendor.asus.fps.eng 0 et réinitialisez le téléphone pour ce faire. Bien sûr, ces ajustements sont effectués à vos risques et périls.

Des taux de rafraîchissement plus élevés entraînent une consommation d’énergie et une baisse des performances sur le papier, car le processeur doit travailler plus dur pour que les choses continuent de fonctionner. Le téléphone dispose d’un puissant processeur Snapdragon 865 Plus, il devrait donc maintenir la stabilité à 160 Hz. Cependant, notre propre David Imel a noté dans son examen de l’Asus ROG Phone 3 que l’appareil avait une endurance incohérente malgré la batterie de 6000 mAh. Ne vous attendez donc pas à la meilleure autonomie de la batterie après le passage à l’option 160 Hz.

De plus, il n’y a pas beaucoup de jeux et d’applications prenant en charge des taux de rafraîchissement de 144 Hz, sans parler de 160 Hz. Pourtant, il est vraiment intéressant de voir cette option sur un smartphone, même si elle est cachée.

