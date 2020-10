L’astronaute Leroy Chiao discutera de la valeur de la Station spatiale internationale lors de deux discussions en ligne

Un astronaute retraité de la NASA très expérimenté parlera de la valeur de la Station spatiale internationale en tant qu’exploit technique, ainsi qu’une expérience culturelle, lors de deux conférences en ligne dans les prochains jours.

Le quadruple Spaceflyer Leroy Chiao partagera ses expériences lors de deux conférences diffusées dans le cadre de la série Virtual Astronaut, pour lesquelles vous pouvez acheter des billets ici à partir de 20 $.

Le premier des pourparlers de Chiao sera une table ronde le vendredi 30 octobre à 19 h HAE (samedi 31 octobre à 00 h 00 GMT) sur les 20 années d’occupation continue de la Station spatiale internationale cet automne. (Les autres participants au panel incluent les astronautes Jack Fischer, Susan Helms et Nicole Stott, et il sera modéré par Robert Pearlman de collectSPACE.) Chiao donnera également une conférence individuelle sur le travail à distance le lundi 2 novembre à 19 h HNE ( 0100 GMT le 3 novembre).

« Il est important que nous continuions à soutenir pleinement les efforts sur la Station spatiale internationale, car c’est un terrain d’essai non seulement pour les systèmes de survie, mais aussi pour la recherche – en particulier biomédicale », a déclaré Chiao à Space.com.

L’un des plus grands défis des missions de longue durée, a-t-il observé, est de garder les astronautes en bonne santé. Sans beaucoup d’exercice et une attention particulière, les astronautes peuvent rentrer chez eux avec des os, des muscles et une circulation sanguine très affaiblis – et même à cela, il faut généralement des mois pour qu’un flyer typique de longue durée se sente à nouveau normal.

La Station spatiale internationale (ISS) a testé divers appareils pour aider à la bonne santé des voleurs spatiaux, y compris le dispositif d’exercice de résistance provisoire (iRED) qui a aidé les astronautes à simuler l’haltérophilie en microgravité à l’aide de bandes résistives. (Aujourd’hui, le dispositif d’exercice résistif avancé à piston ou ARED prend la place d’iRED, car ARED propose des entraînements plus difficiles pour améliorer les capacités de musculation des astronautes.)

Chiao a déclaré que son discours portera sur la manière dont les concepteurs d’iRED ont réussi à passer les contrôles de sécurité des responsables prudents de la NASA et des partenaires internationaux. Au départ, a-t-il dit, « les gens de la sécurité ont dit » pas du tout « , à cause de l’énergie stockée dans ces élastiques – et si l’un de ceux-ci lâchait? » Mais iRED a stocké l’énergie en toute sécurité en utilisant un bouchon, pour empêcher le cordon de se rétracter soudainement et de provoquer des blessures. Chiao a utilisé iRED lui-même dans l’espace et a loué ses capacités: « Cela m’a gardé en bonne santé. »

L’ancien astronaute de la NASA Leroy Chiao regarde une bulle d’eau flotter en apesanteur sur la Station spatiale internationale, où il a été à la fois commandant de l’Expédition 10 et officier scientifique en 2005. (Crédit d’image: NASA)

L’expérience de vol spatial accumulée par l’astronaute comprend trois vols de navette spatiale (STS-65 en 1994, STS-72 en 1996 et STS-92 en 2000) ainsi que la mission Expedition 10 de longue durée (2004-2005). Ce travail répété de vols spatiaux a permis à Chiao non seulement de tester des outils et des techniques pour travailler sur l’ISS, mais aussi de les essayer pour de vrai lors de missions plus longues.

Par exemple, a déclaré Chiao, les tests de sortie dans l’espace dans le STS-72 ont permis aux astronautes d’installer des câbles sur les futures sorties dans l’espace, ce que les équipages de longue durée font régulièrement aujourd’hui. Un élément clé du retour de son équipe a été de rendre les câbles légèrement plus longs, pour faciliter l’installation des câbles en utilisant des gants d’activité extra-véhiculaire (EVA) maladroits (mais nécessaires) ou des gants de marche dans l’espace en microgravité.

STS-92 était la dernière visite à la station spatiale avant que l’équipage de l’Expédition 1 n’effectue une mission de longue durée, commençant les 20 années d’occupation continue sur l’ISS, a-t-il ajouté. «Nous avons installé un treillis grâce à des EVA et des opérations robotiques… nous avons préparé l’endroit pour l’équipage», a-t-il déclaré. (La camarade d’équipage STS-92 Pam Melroy a fait une conférence pour la série Virtual Astronaut le 24 octobre.)

Voler dans l’espace n’était pas seulement une entreprise technique, mais une expérience culturelle pour Chiao. Chiao s’est formé pendant 3,5 ans pour sa mission de longue durée, apprenant la langue russe avec un haut degré d’expertise technique. Il fait partie d’une poignée de voleurs spatiaux qui ont fait des sorties dans l’espace à la fois dans la combinaison de l’unité de mobilité extravéhiculaire (EMU) de la NASA et dans la combinaison russe Orlan. Les deux types de combinaisons spatiales présentent des avantages et des inconvénients et il était reconnaissant de l’expérience, a-t-il déclaré.

Par exemple, l’Orlan russe est construit sur mesure pour chaque astronaute, contrairement à l’UEM. L’Orlan fonctionne à une pression légèrement plus élevée de 5,9 livres par pouce carré (PSI) par rapport à l’UEM (4,3), ce qui réduit le temps nécessaire à la «pré-respiration» pour éliminer l’azote de la circulation sanguine avant de mettre la combinaison, a-t-il déclaré. Mais la pression de fonctionnement plus élevée de l’Orlan rend l’Orlan un peu plus rigide pour les opérations, a ajouté Chiao.

L’astronaute de la NASA Leroy Chiao participe à la première des deux sorties dans l’espace effectuées par l’équipage de l’Expédition 10 au cours de leur mission de 6 mois d’octobre 2004 à avril 2005. (Crédit d’image: NASA)

Chiao a également apprécié le vote depuis l’espace lors de l’élection présidentielle de 2004, ce que les membres d’équipage américains de l’ISS d’aujourd’hui feront également pour l’élection présidentielle de 2020 qui se terminera le 3 novembre. Chiao a déclaré que les procédures n’avaient pas beaucoup changé depuis deux décennies, et que le vote a été très facile à faire. « Le bureau du vote m’a envoyé un fichier Word crypté dans un e-mail, via la NASA. Je l’ai ouvert avec un mot de passe; c’était essentiellement un bulletin de vote. Je l’ai renvoyé, et la personne l’a ouvert et transcrit mon vote. »

Les discussions de Chiao permettront également de sensibiliser le public au soutien de l’Association de Houston pour l’éducation spatiale et scientifique, dont il est le porte-parole depuis 2012. Avant la pandémie, l’association a transporté des enfants du monde entier à Houston et Huntsville, en Alabama. formation spatiale et astronaute. Ces programmes sont nécessairement suspendus à cause de la pandémie, mais on espère que les expériences pourront un jour reprendre.

