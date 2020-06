Last of Us Part II est génial, mais ne peut pas échapper à l’ombre de son père

Cet article a été initialement publié le 4 février 2016.

Alors que de nombreuses autres icônes des mouvements de contre-culture des années 1960 ont reçu le traitement documentaire, un regard approfondi sur les Black Panthers a été long à venir.

Actif de 1966 à 1982, le Black Panther Party a commencé à Oakland en réponse à la brutalité policière et aux problèmes sociaux de l’époque, puis s’est répandu aux États-Unis et s’est étendu pour englober l’éducation et les programmes sociaux communautaires.

La politique du groupe a été inspirée par des mouvements révolutionnaires à Cuba, en Asie du Sud-Est et en Afrique, avec des membres brandissant des armes à feu et s’habillant en tenue paramilitaire pour «surveiller la police», attirer l’attention des médias et rallier les Noirs américains pauvres et citadins pour exiger des droits économiques et politiques .

Les tactiques agressives et les idéologies de gauche controversées du parti ont mis en échec les forces de l’ordre fédérales et le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, qui ont décidé de diviser les Panthers de l’intérieur.

Dans The Black Panthers: Vanguard of the Revolution, le cinéaste Stanley Nelson utilise un mélange de séquences d’archives et de photos ainsi que des interviews originales pour revisiter le mouvement Black Power aux États-Unis dans les années 1960 et 1970.

Le doc, qui sera diffusé sur PBS le 16 février à 21h. EST, retrace les origines du groupe, ses événements médiatiques importants tels que la libération de son co-fondateur Huey Newton de la prison et le raid de la police à Chicago qui ont entraîné la mort du chef du parti Fred Hampton en 1969. Il fait également partie d’une trilogie sur l’histoire afro-américaine appelé «America Revisited» que Nelson dirige pour le volet doc ITVS et PBS «Independent Lens».

«Les cinéastes pensent que la réalisation d’un documentaire historique est beaucoup plus facile qu’elle ne l’est», explique le vétéran docmaker et cofondateur de Firelight Media.

«Nous aimons le gars qui va en Afghanistan, qui traverse le désert et se fait tirer dessus, mais tous les films sont vraiment difficiles à faire. Bien que nous ne risquions pas nos vies de la même manière avec les films historiques, il n’est pas simple de voir ce qui est à l’écran.

«Je savais qu’il y avait des archives importantes de matériel Panther», ajoute-t-il. «Les Panthers étaient ce phénomène médiatique à l’époque. La grande question pour moi au début était: puis-je faire ce film sans narration? Je le sentais parce qu’il y avait tellement de Panthères en vie [as well as] témoins – flics, agents du FBI – nous pourrions le faire. »

Plus de sept ans – pendant lesquels Nelson prendrait une pause pour terminer Freedom Riderspour PBS – les producteurs ont accumulé des archives de collections de séquences Panthers et de cinéastes célèbres tels que Agnès Varda et William Klein.

Nelson a embauché le producteur Laurens Grant, qui a dirigé la recherche de séquences Panther peu ou jamais vues. Initialement, Grant pensait qu’elle avait deux ans et demi, mais le calendrier de production prolongé s’est avéré bénéfique pour l’entreprise massive à venir: l’équipe a finalement enregistré et catalogué près de 7 000 articles.

Le calendrier de sept ans lui a donné plus de temps pour rechercher des sources qui hésitaient initialement à participer au film. Par exemple, Grant a retrouvé le fils du photographe indépendant Kenneth Green, qui était là pour les premiers jours de la fête.

Le garage du fils était plein de négatifs et de tirages – certains étiquetés, d’autres non – mais il a fallu convaincre de permettre aux producteurs d’accéder à la collection.

«Il voulait vraiment prendre soin de mettre en lumière le travail de son père et il était donc nerveux parce que tout était nouveau pour lui», se souvient-elle.

La production a également rencontré du cynisme parmi les anciens Panthers et leurs familles qui avaient été contactés à plusieurs reprises au fil des ans pour participer à divers projets de films liés à Panther qui ne sont jamais allés nulle part.

«Beaucoup d’entre elles étaient préoccupantes, méfiantes et méfiantes parce que nous nous complaisions dans le retour de flamme d’Hollywood dans les années 70», explique Grant. «Nous avons dû patauger dans ces eaux pour convaincre les gens de nous faire confiance pour leur travail, mais je comprends pourquoi. Entendre les photographes parler de leurs images, de leur proximité et de leur proximité avec cette époque – c’est aussi une histoire qu’ils ont vécue à travers l’objectif.

«J’ai donc ressenti ce poids supplémentaire, mais je savais aussi que les archives étaient essentielles au film et nous devions trouver quelque chose de nouveau et de frais», poursuit-elle. « Il était vraiment important de rester avec eux et de dire: » Nous pensons vraiment qu’il est important que vous participiez à ce film. « »

Non seulement Nelson voulait que les producteurs dénichent des archives invisibles, il voulait s’assurer que le plus d’images possible proviennent de photographes afro-américains, tels que Howard Bingham et Stephen Shames.

«J’aime à penser qu’ils sont les correspondants de notre génération pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient les photographes des droits civiques ou du mouvement Black Power », explique Grant. « Nous avons estimé qu’il était important qu’ils soient inclus dans ce type de film avec les suspects d’archives habituels – les affiliés locaux, les NBC, les CBS et les BBC du monde. »

Sans narrateur, le matériel d’archives devait également avancer et expliquer l’histoire sans trop s’appuyer sur des sources d’interview pour l’exposition. Les Panthers ont participé à plusieurs fusillades avec la police, mais Nelson a décidé de se concentrer sur une fusillade de cinq heures avec la nouvelle division SWAT du département de police de Los Angeles en 1969.

La fusillade a eu lieu au siège des Panthers du sud de la Californie, qu’ils avaient fortifié avec des sacs de sable. Les officiers n’ayant pas pu entrer, le jeu de tir a traîné, laissant aux équipes de presse suffisamment de temps pour s’y rendre et capturer l’action.

Nelson a interviewé des témoins oculaires, d’anciens officiers de police ainsi que d’anciens Panthers afin d’obtenir tous les côtés et transmettre l’ambiance.

«Wayne Pharr était coincé dans le bâtiment. La police a tiré, il a tiré et il manque de balles. Je lui ai demandé: «Comment vous sentiez-vous?» Et il a répondu: «Je me sentais libre. J’étais un Noir libre », se souvient Nelson.

«C’est une pièce incroyable parce que quand il le dit, il me regarde mort, sans ciller. C’est surprenant. « Lorsque je parle à des gens, je dis constamment: » Nous y sommes. Nous sommes en 1967, 1968. Comment vous sentiez-vous? Qu’avez-vous vu? », Ajoute Nelson. «Je ne voulais pas qu’ils parlent de« si seulement je savais alors ce que je sais maintenant. »Parfois, je vais même demander:« À quoi ça sentait? »

«L’odorat est l’un de nos souvenirs les plus fous. Nous voulons vraiment que les gens reviennent et soient dans l’instant présent. Parfois, cela mène à de la vraie magie. »

Une autre séquence que Nelson a pu raconter de plusieurs côtés était une conversation entre le fondateur du Parti Huey Newton et un membre algérien Eldridge Cleaver. Les deux hommes se sont disputés au téléphone lors d’un talk-show en direct, ce qui a entraîné l’expulsion de Cleaver du parti en 1971.

Grant avait des images et du son de la femme de Cleaver et de l’animateur de talk-show, Jim Dunbar, mais a également pu obtenir des images de Cleaver parlant au téléphone en Algérie tournées par le photographe français William Klein.

Les images ont été tournées il y a trois ans après que Nelson ait mentionné lors d’un entretien avec le réalisateur que son prochain projet serait un documentaire sur les Black Panthers. Un homme l’a approché par la suite et a mentionné qu’il avait des images de Portapak liées à Panther dans son placard à la maison et a offert de les donner à la production. Grant a passé un mois à retrouver l’homme, puis à trouver un établissement qui pourrait le transférer.

«Ce genre de chose se produit plus que vous ne le pensez», explique Nelson. « C’est ce vrai coup d’adrénaline parce que vous vous demandez: » Sommes-nous sur la bonne voie? « Mais il y a quelque chose dans l’univers qui travaille avec nous pour faire ce truc, parce que tant de fois quand vous faites un film, il on dirait que l’univers travaille contre vous. «

Alors que Nelson montait le film en 2014 à temps pour la première du documentaire au Festival du film de Sundance 2015, les nouvelles du mouvement de protestation Black Lives Matter et des séquences de violence policière atteignaient un point critique dans la presse et en ligne.

L’émotion n’a pas été perdue pour l’équipe de production.

«Le film était pertinent il y a sept ans et il est devenu de plus en plus pertinent à mesure que nous avançions», dit-il. L’accent mis par le doc sur l’évolution du ton et des tactiques des militants afro-américains et la façon dont les médias ont couvert cette évolution résonnent clairement auprès des téléspectateurs.

Black Panthers a fait sa première à Sundance en janvier et a ouvert ses portes aux États-Unis l’automne dernier via PBS Distribution. Le parcours initial était censé être huit villes mais s’est étendu à 60. Il a également joué 150 autres villes lors de festivals ou d’événements ponctuels et il a joué au Royaume-Uni dans 15 villes. Nelson a assisté à plusieurs de ces projections, parfois en présence d’anciens militants des Panthers et Black Lives Matter.

Avant la première télévisée américaine sur «Independent Lens» en février, ITVS organise 75 à 85 projections communautaires du film à travers les États-Unis.

«C’est la chose la plus incroyable que j’aie jamais vue», dit-il. « Nous n’avons jamais pensé qu’il atteindrait le nombre de personnes qu’il atteindrait. »

«Espérons que le film puisse être un plat à emporter que les gens pourront utiliser pour comprendre ce que signifie être activiste», ajoute Grant. « C’était tous les jours, toute la journée et ils ont sacrifié beaucoup pour ce en quoi ils croyaient. Que vous le croyiez ou non, c’est ce que cela signifie d’être impliqué dans quelque chose d’aussi profondément. »